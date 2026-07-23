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Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Зірки українського шоубізнесу привітали Олександра Рудинського з ювілеєм
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Олександр Рудинський поділився історією свого життя в архівних кадрах

Сьогодні, 23 липня, заслужений артист України Олександр Рудинський відзначає 30-річчя. Актор театру імені Івана Франка та відомих українських стрічок поділився із шанувальниками кадрами з особистого архіву з нагоди ювілею. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Олександр Рудинський змонтував відео зі спогадами про різні періоди свого життя. На початку він з’являється в кадрі з камерою, знімаючи себе в дзеркалі, і повідомляє про своє 30-річчя.

Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності фото 1
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy
Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності фото 2
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy
Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності фото 3
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

У наступних кадрах можна побачити моменти з різних періодів життя артиста. На фото зображений новонароджений Рудинський на руках у батька, а згодом майбутній актор сидить на руках у мами, у дитячій машинці та на іграшці.

Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності фото 4
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy
Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності фото 5
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Наступні фото передають моменти з підліткового віку актора. Він з’являється в кадрі зі своїми друзями, а також на сцені, де грає роль.

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Далі Рудинський показує початок своєї кар’єри в кіно та театрі, зокрема роль у серіалі «Перші ластівки» та інших проєктах.

Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності фото 6
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy
Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності фото 7
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Також у хронологічному порядку заслужений артист показує свою дружину, їхнє весілля, народження сина, рідкісні кадри зі зйомок у фільмах і, зрештою, своє нагородження на церемонії вручення премії BAFTA.

Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності фото 8
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Наприкінці відео 30-річний Олександр Рудинський знову з’явився з камерою в руках перед дзеркалом, де поруч із ним стоять його дружина та син.

Під дописом зірки привітали актора з ювілеєм і залишили в коментарях безліч побажань.

  • «Саня! З днем народження. Будь здоровий і не ходи з нами разом на матчі» – зауважив Андрій Бєдняков.
  • «Кращий! З днем народження!» – написав Євген Янович.
  • «Сашуля, вітаю, дорогенький! Будьмо!» – побажала Ольга Сумська.
  • «З днем народження » – зазначила Альона Альона.
  • «Вітаю та бажаю всього самого найкращого» – написав Владислав Гераскевич.
  • «Будь, братику!» – привітав Тарас Цимбалюк.
  • «Вітаємо тебе, друже! Нехай усі мрії збуваються! І перемоги!» – побажав Юрій Горбунов.
  • «Вітаю тебе!» – прокоментувала Катерина Усик.

Зазначимо, «Главком» з нагоди дня його народження артиста Олександра Рудинського розповідав про його здобутки та найвидатніші ролі. Олександр Рудинський народився 23 липня 1996 року в Миколаєві. Ще зі шкільних років він цікавився театральним мистецтвом. Нині актор є однією з найпопулярніших зірок кіно та театру нової хвилі. Рудинський знімається не лише в культових українських стрічках, але й у проєктах для Netflix. 

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Теги: Олександр Рудинський день народження актор відео ювілей фото

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