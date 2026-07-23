Олександр Рудинський святкує 30-річчя: архівні фото актора з дитинства та юності

Олександр Рудинський поділився історією свого життя в архівних кадрах

Сьогодні, 23 липня, заслужений артист України Олександр Рудинський відзначає 30-річчя. Актор театру імені Івана Франка та відомих українських стрічок поділився із шанувальниками кадрами з особистого архіву з нагоди ювілею. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Олександр Рудинський змонтував відео зі спогадами про різні періоди свого життя. На початку він з’являється в кадрі з камерою, знімаючи себе в дзеркалі, і повідомляє про своє 30-річчя.

У наступних кадрах можна побачити моменти з різних періодів життя артиста. На фото зображений новонароджений Рудинський на руках у батька, а згодом майбутній актор сидить на руках у мами, у дитячій машинці та на іграшці.

Наступні фото передають моменти з підліткового віку актора. Він з’являється в кадрі зі своїми друзями, а також на сцені, де грає роль.

Далі Рудинський показує початок своєї кар’єри в кіно та театрі, зокрема роль у серіалі «Перші ластівки» та інших проєктах.

Також у хронологічному порядку заслужений артист показує свою дружину, їхнє весілля, народження сина, рідкісні кадри зі зйомок у фільмах і, зрештою, своє нагородження на церемонії вручення премії BAFTA.

Наприкінці відео 30-річний Олександр Рудинський знову з’явився з камерою в руках перед дзеркалом, де поруч із ним стоять його дружина та син.

Під дописом зірки привітали актора з ювілеєм і залишили в коментарях безліч побажань.

«Саня! З днем народження. Будь здоровий і не ходи з нами разом на матчі» – зауважив Андрій Бєдняков.

«Кращий! З днем народження!» – написав Євген Янович.

«Сашуля, вітаю, дорогенький! Будьмо!» – побажала Ольга Сумська.

«З днем народження » – зазначила Альона Альона.

«Вітаю та бажаю всього самого найкращого» – написав Владислав Гераскевич.

«Будь, братику!» – привітав Тарас Цимбалюк.

«Вітаємо тебе, друже! Нехай усі мрії збуваються! І перемоги!» – побажав Юрій Горбунов.

«Вітаю тебе!» – прокоментувала Катерина Усик.

Зазначимо, «Главком» з нагоди дня його народження артиста Олександра Рудинського розповідав про його здобутки та найвидатніші ролі. Олександр Рудинський народився 23 липня 1996 року в Миколаєві. Ще зі шкільних років він цікавився театральним мистецтвом. Нині актор є однією з найпопулярніших зірок кіно та театру нової хвилі. Рудинський знімається не лише в культових українських стрічках, але й у проєктах для Netflix.