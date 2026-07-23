Росія і Крим під атакою дронів, Україна ініціювала Радбез ООН: головне за ніч 23 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 23 липня 2026 року

Ніч на 23 липня відзначилася масованими атаками безпілотників на Росію та окупований Крим – горіли нафтобаза й логістичний комплекс Wildberries. Паралельно Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через зупинку судноплавства внаслідок атак РФ. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 липня.

У Росії вночі спалахнули нафтобаза і склад Wildberries

У ніч на 23 липня безпілотники атакували одразу два регіони Росії – в Ульяновській області зайнялися об'єкти компанії «НС-Ойл», а під Воронежем – логістичний комплекс Wildberries.

У Луганську та Криму пролунали вибухи

Вночі вибухи пролунали в окупованому Луганську та Криму – наслідки атак уточнюються.

Атаки РФ зупинили судноплавство: Україна ініціювала Радбез ООН

Через систематичні удари Росії по цивільних суднах Україна ініціювала засідання Ради Безпеки ООН. Атаки фактично паралізували судноплавство в регіоні.

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