Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки

Ада Роговцева у 23 роки стала заслуженою артисткою

16 липня, народна артистка Ада Роговцева відзначає день народження. Видатній акторці виповнилося 89 років. Серед творчого доробку артистки десятки робіт у кіно та театрі й сотні виходів на сцену. «Главком» розповідає про найяскравіші ролі Ади Роговцевої.

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Біографія

Ада Роговцева святкує 89-річчя фото: Ада Роговцева/Facebook

Ада Роговцева народилася я 16 липня 1937 року в місті Глухів Чернігівської області. З юних років майбутня зірка кіно мріяла стати журналісткою, однак вона все ж обрала театральний інститут. Акторка закінчила Київський театральний інститут імені Івана Карпенка-Карого.

Після навчання Ада Роговцева повʼязала 35 років свого життя зі сценою Національного академічного російського драматичного театру імені Лесі Українки в Києві. У 23 роки вона отримала звання заслуженою артисткою УРСР. У ті часи почалася театральна карєʼра акторки. Серед відомих ролей зірки в театрі згадують вистави «Рожевий міст» та «Вася повинен зателефонувати». Сьогодні, 16 липня, Ада Роговцева зіграє у виставі «Будьте як вдома».

Ада Роговцева відзначає день народження фото: Ада Роговцева/Facebook

Перша головна роль Ади Роговцевої в кіно була у фільмі «Кривавий світанок». Наступні роки їй діставалися другорядні ролі. Переломною роботою на початку кар’єри актриси стала роль у двосерійний драмі «Салют, Маріє!». Насипними яскравими роботами Роговцевої були ролі в стрічках: багатосерійна драма «Вічний поклик», фільм «Було в батька три сини».

Фільми з Адою Роговцевою

Ада Роговцева у фільмі «Кривавий світанок» кадр з фільму

«Кривавий світанок» – Гафійка. Екранізація повісті Михайла Коцюбинського «Fata Morgana» про боротьбу селян проти поміщиків під час революційних подій 1905 року.

«Коли співають солов’ї» – Мар’яна. Лірична комедія про кохання, ревнощі та стосунки.

«Павло Корчагін» – Христина. Фільм про життя Павла Корчагіна, який проходить через революцію, громадянську війну та життєві випробування.

Ада Роговцева у фільмі «Приборкання вогню» кадр з фільму

«Приборкання вогню» – Наталія Башкирцева. Фільм про шлях конструктора ракетної техніки від юності до створення космічної галузі.

«Прапори на баштах» – Оксана Литовченко. Драма за мотивами творів Антона Макаренка про виховання безпритульних дітей у трудовій колонії.

«Коли починається юність» – Марина, сестра Івана. Фільм про юнаків і дівчат, які дорослішають, навчаються робити власний вибір і знаходять своє місце в житті.

Ада Роговцева у фільмі «Летючий корабель» кадр з фільму

«Летючий корабель» – Лебідонька. Казкова історія про богатиря Котигорошка, який вирушає визволяти свою сестру Оленку зі зміїного царства.

«Важкий колос» – Дар’я. Драма про життя селянської родини та ї випробування.

«Салют, Маріє!» – Марія. Драма про кохання комуністичної підпільниці та іспанського матроса.

«Камінний господар» – Донна Анна. Екранізація однойменної драми-феєрії Лесі Українки про Донну Анну, Дон Жуана та їхні стосунки.

Ада Роговцева у фільмі «Тарас Бульба» кадр з фільму

«Тарас Бульба» – дружина Тараса Бульби. Історична драма за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя про запорозького козака Тараса Бульбу та його синів Остапа й Андрія.

«Вічний поклик» – Анна Кафтанова. Сімейна сага, що розповідає про долю кількох поколінь родини Савельєвих.

«Поема про крила» – Юлія Туполева. Біографічна драма про авіаконструкторів Андрія Туполєва та Ігоря Сікорського.

Ада Роговцева у фільмі «Лісова пісня» кадр з фільму

«Лісова пісня» – польова мавка. Екранізація драми-феєрії Лесі Українки про кохання лісової дівчини Мавки та хлопця Лукаша.

«Овід» – Джулія. Екранізація роману Етель Ліліан Войнич про революціонера Артура Бертона, який під іменем Овода бореться проти австрійського панування в Італії.

«Адмірал» – Ганна Тімірьова в старості. Історична драма про життя адмірала Олександра Колчака, його участь у подіях Громадянської війни та кохання до Анни Тімірьової.

Ада Роговцева у фільмі «Дев’ять життів Нестора Махна» кадр з фільму

«Дев’ять життів Нестора Махна» – Євдокія Махно. Історична драма про життя анархіста Нестора Махна, його участь у революційних подіях і створення Революційної повстанської армії України.

«Було в батька три сини» – мати. Драма про трьох братів та їхнє суперництво через кохання до однієї дівчини.

Видатні ролі Ади Роговцевої в театрі

фото: Ада Роговцева/Facebook

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

«Варшавська мелодія – 2» – Гелена

«Якість зірки» – Примадонна

фото: Ада Роговцева/Facebook

Київський академічний театр драми й комедії на лівому березі Дніпра

«Рожевий міст» – Франческа Джонсон

«Вася повинен зателефонувати» – Рута

фото: Ада Роговцева/Facebook

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

«Варшавська мелодія» – Гелена Модлевська

«Матінка Кураж та її діти» – Матінка Кураж

«Філумена Мартурано» – Філумена Мартурано

«Сподіватися» – Леся Українка

«Камінний господар» – Долорес

«Вишневий сад» – Раневська

«Безприданниця» – Лариса

«Бульвар Сан-Сет» – Норма Десмонд та інші.

Нагадаємо, народна артистка Ада Роговцева 16 липня святкує 89-річчя. У свій день народження Ада Роговцева вийде на сцену, як і останні роки вона проведе його з колегами та глядачами. Артистка виступить на сцені Жовтневого Палацу в Києві та зіграє у виставі «Будьте як вдома».