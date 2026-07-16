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Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ада Роговцева святкує своє 89-річчя на сцені
фото: Ада Роговцева/Facebook

Ада Роговцева у 23 роки стала заслуженою артисткою

16 липня, народна артистка Ада Роговцева відзначає день народження. Видатній акторці виповнилося 89 років. Серед творчого доробку артистки десятки робіт у кіно та театрі й сотні виходів на сцену. «Главком» розповідає про найяскравіші ролі Ади Роговцевої.

Зміст

Біографія

Ада Роговцева святкує 89-річчя
Ада Роговцева святкує 89-річчя
фото: Ада Роговцева/Facebook

Ада Роговцева народилася я 16 липня 1937 року в місті Глухів Чернігівської області. З юних років майбутня зірка кіно мріяла стати журналісткою, однак вона все ж обрала театральний інститут. Акторка закінчила Київський театральний інститут імені Івана Карпенка-Карого.

Після навчання Ада Роговцева повʼязала 35 років свого життя зі сценою Національного академічного російського драматичного театру імені Лесі Українки в Києві. У 23 роки вона отримала звання заслуженою артисткою УРСР. У ті часи почалася театральна карєʼра акторки. Серед відомих ролей зірки в театрі згадують вистави «Рожевий міст» та «Вася повинен зателефонувати». Сьогодні, 16 липня, Ада Роговцева зіграє у виставі «Будьте як вдома».

Ада Роговцева відзначає день народження
Ада Роговцева відзначає день народження
фото: Ада Роговцева/Facebook

Перша головна роль Ади Роговцевої в кіно була у фільмі «Кривавий світанок». Наступні роки їй діставалися другорядні ролі. Переломною роботою на початку кар’єри актриси стала роль у двосерійний драмі «Салют, Маріє!». Насипними яскравими роботами Роговцевої були ролі в стрічках: багатосерійна драма «Вічний поклик», фільм «Було в батька три сини».

Фільми з Адою Роговцевою

Ада Роговцева у фільмі «Кривавий світанок»
Ада Роговцева у фільмі «Кривавий світанок»
кадр з фільму
  • «Кривавий світанок» – Гафійка. Екранізація повісті Михайла Коцюбинського «Fata Morgana» про боротьбу селян проти поміщиків під час революційних подій 1905 року.
  • «Коли співають солов’ї» – Мар’яна. Лірична комедія про кохання, ревнощі та стосунки.
  • «Павло Корчагін» – Христина. Фільм про життя Павла Корчагіна, який проходить через революцію, громадянську війну та життєві випробування.
Ада Роговцева у фільмі «Приборкання вогню»
Ада Роговцева у фільмі «Приборкання вогню»
кадр з фільму
  • «Приборкання вогню» – Наталія Башкирцева. Фільм про шлях конструктора ракетної техніки від юності до створення космічної галузі.
  • «Прапори на баштах» – Оксана Литовченко. Драма за мотивами творів Антона Макаренка про виховання безпритульних дітей у трудовій колонії.
  • «Коли починається юність» – Марина, сестра Івана. Фільм про юнаків і дівчат, які дорослішають, навчаються робити власний вибір і знаходять своє місце в житті.
Ада Роговцева у фільмі «Летючий корабель»
Ада Роговцева у фільмі «Летючий корабель»
кадр з фільму
  • «Летючий корабель» – Лебідонька. Казкова історія про богатиря Котигорошка, який вирушає визволяти свою сестру Оленку зі зміїного царства.
  • «Важкий колос» – Дар’я. Драма про життя селянської родини та ї випробування.
  • «Салют, Маріє!» – Марія. Драма про кохання комуністичної підпільниці та іспанського матроса.
  • «Камінний господар» – Донна Анна. Екранізація однойменної драми-феєрії Лесі Українки про Донну Анну, Дон Жуана та їхні стосунки.
Ада Роговцева у фільмі «Тарас Бульба»
Ада Роговцева у фільмі «Тарас Бульба»
кадр з фільму
  • «Тарас Бульба» – дружина Тараса Бульби. Історична драма за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя про запорозького козака Тараса Бульбу та його синів Остапа й Андрія.
  • «Вічний поклик» – Анна Кафтанова. Сімейна сага, що розповідає про долю кількох поколінь родини Савельєвих.
  • «Поема про крила» – Юлія Туполева. Біографічна драма про авіаконструкторів Андрія Туполєва та Ігоря Сікорського.
Ада Роговцева у фільмі «Лісова пісня»
Ада Роговцева у фільмі «Лісова пісня»
кадр з фільму
  • «Лісова пісня» – польова мавка. Екранізація драми-феєрії Лесі Українки про кохання лісової дівчини Мавки та хлопця Лукаша.
  • «Овід» – Джулія. Екранізація роману Етель Ліліан Войнич про революціонера Артура Бертона, який під іменем Овода бореться проти австрійського панування в Італії.
  • «Адмірал» – Ганна Тімірьова в старості. Історична драма про життя адмірала Олександра Колчака, його участь у подіях Громадянської війни та кохання до Анни Тімірьової.
Ада Роговцева у фільмі «Дев’ять життів Нестора Махна»
Ада Роговцева у фільмі «Дев’ять життів Нестора Махна»
кадр з фільму
  • «Дев’ять життів Нестора Махна» – Євдокія Махно. Історична драма про життя анархіста Нестора Махна, його участь у революційних подіях і створення Революційної повстанської армії України.
  • «Було в батька три сини» – мати. Драма про трьох братів та їхнє суперництво через кохання до однієї дівчини.

Видатні ролі Ади Роговцевої в театрі

Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки фото 1
фото: Ада Роговцева/Facebook

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

  • «Варшавська мелодія – 2» – Гелена
  • «Якість зірки» – Примадонна
Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки фото 2
фото: Ада Роговцева/Facebook

Київський академічний театр драми й комедії на лівому березі Дніпра

  • «Рожевий міст» – Франческа Джонсон
  • «Вася повинен зателефонувати» – Рута
Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки фото 3
фото: Ада Роговцева/Facebook

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

  • «Варшавська мелодія» – Гелена Модлевська
  • «Матінка Кураж та її діти» – Матінка Кураж
  • «Філумена Мартурано» – Філумена Мартурано
  • «Сподіватися» – Леся Українка
  • «Камінний господар» – Долорес
  • «Вишневий сад» – Раневська
  • «Безприданниця» – Лариса
  • «Бульвар Сан-Сет» – Норма Десмонд та інші.

Нагадаємо, народна артистка Ада Роговцева 16 липня святкує 89-річчя. У свій день народження Ада Роговцева вийде на сцену, як і останні роки вона проведе його з колегами та глядачами. Артистка виступить на сцені Жовтневого Палацу в Києві та зіграє у виставі «Будьте як вдома». 

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Теги: кіно театр Ада Роговцева актор день народження

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Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки
Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки
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