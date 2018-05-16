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    Самыми популярными в Украине музыкантами стали россияне. Рейтинги YouTube

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    Олег Винник
    Олег Винник

    Украиноязычные и англоязычные музыканты - в меньшенстве

    С 10 мая видеохостинг YouTube запустил отдельные рейтинги самых популярных песен, видео и исполнителей среди украинцев. По результатам первых шести дней подсчетов первые 10 частников рейтинга «Топ-песен» - композиции русскоязычных исполнителей.

    Так, музыкальный рейтинг возглавила композиция молодого российского певца Matrang «Meduza». В рейтинг также вошли новейшие хиты следующих исполнителей: «Время и стекло», Светлана Лобода, Крид, Gazirovka, Макс Барских, Hammali, две песни Khalib, Maruv, Зомб и Федук.

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    В чарте «Топ-видео», которые чаще всего просматривают в YouTube украинцы, включены только наибольшее количество просмотров официальных видеоклипов. Этот рейтинг возглавил российский певец и сторонника путинского режима Филипп Киркоров «Цвет настроения синий». Следующие две строчки заняли композиции российского артиста Егора Крида «Миллион алых роз» и хит украинской исполнительницы Светланы Лободы «Лети».

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    YouTube-чарт «Топ-исполнителей» состоит из рейтинга артистов, в которых суммируются просмотры всех их видео, включая живыми выступлениями и коллаборациями. Так, найпулярнишим исполнителем по просмотрам украинский стал казахский русскоязычный рэпер Jah Khalib.

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    В этот рейтинг попали в основном исполнители россияне, среди них - только несколько украинском: группа «Время и стекло», Светлана Лобода, Макс Барских, Олег Винник, Ани Лорак, Дзидзьо, «Океан Эльзы» и Скрябин. Кроме украиноязычных и русскоязычных певцов в чарте нашлось место только трем исполнителям, которые чаще всего слушают украинцы в YouTube: группа Rammstein, Eminem и Linkin Park.

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    Джерело: 24 канал

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