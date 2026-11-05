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Учасниця «Холостяка» змагатиметься на конкурсі Miss International 2026

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Чемпіонка світу представить Україну на конкурсі в Токіо вже цього листопада
фото: Іnstagram.com/missukraine_official

Дар'я Харитонова є учасницею 15-го сезону реаліті-шоу «Холостяк»

Фіналістка конкурсу «Міс Україна 2025», володарка титулу Miss International Ukraine 2025 та учасниця шоу «Холостяк» Дарʼя Харитонова представить Україну на міжнародному рівні. Модель змагатиметься на конкурсі Miss International 2026. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Національного комітету «Міс Україна».

Дар'я Харитонова є чемпіонкою світу та Європи зі спортивно-бальних танців. Крім спорту та моделінгу, дівчина також займається розвитком власного бізнесу – бренду одягу. Також спортсменка є тренеркою.

Учасниця «Холостяка» змагатиметься на конкурсі Miss International 2026 фото 1
фото: Іnstagram.com/missukraine_official

Участь у конкурсах краси передбачає також активну діяльність у різних сферах. Тож Дар'я Харитонова долучалася до різних благодійних ініціатив. Наприклад, благодійного етеру шоу «Танці з зірками» разом із Superhumans Center, проєкту Ukrainian Women Unity та Балу хоробрих сердець для підтримки центру протезування.

Дар'я Харитонова на конкурсі «Міс Україна 2025»
Дар'я Харитонова на конкурсі «Міс Україна 2025»
фото: Іnstagram/haritonovadd/

Після здобуття титулу Miss International Ukraine 2025 дівчина представить Україну на міжнародному конкурсі Miss International. Він відбудеться з 11 по 27 листопада в Токіо (Японія).

Дар'я Харитонова є учасницею 15-го сезону реаліті-шоу «Холостяк»
Дар'я Харитонова є учасницею 15-го сезону реаліті-шоу «Холостяк»
фото: Іnstagram/haritonovadd

Нагадаємо, 19-річна модель Софія Орел представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Земля 2026» у Філіппінах вже цього грудня. Модель є студенткою Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Іспанська філологія». Дівчина займається моделінгом з 13 років та працювала моделлю у різних країнах світу.

Також повідомлялося, українка Марія Желяскова візьме участь у міжнародному конкурсі краси Модель вже має досвід участі в конкурсах краси, а також є володаркою низки титулів. У 2024 році Марія Желяскова стала «Міс Одеса» та здобула звання «Міс Земля Україна». Вже у листопаді відбудеться фінал змагань конкурсу The Miss Globe 2026. 

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Теги: конкурс краси Холостяк СТБ модель

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