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Дагестан вперше заявив про атаку безпілотника

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дагестан вперше заявив про атаку безпілотника
Від Каспійська до найближчих міст України – понад одна тисяча кілометрів
скриншот відео

Жителі Каспійська і місцеві телеграм-канали вранці повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли

У Росії безпілотник уперше атакував Дагестан. Про це повідомив у Telegram глава республіки Сергій Меліков.

За його словами, вранці сили протиповітряної оборони знищили БПЛА над Каспійськом. Він попросив не публікувати відео атаки в соцмережах.

Жителі Каспійська і місцеві телеграм-канали вранці повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. Від Каспійська до найближчих міст України – понад одна тисяча кілометрів.

Як повідомляє телеграм-канал Astra, фото та відео з місця свідчать, що дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ. Згідно з відкритими даними, у цьому пункті базуються частини берегових військ, включаючи морську піхоту. Флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

Міноборони РФ безпілотників над Дагестаном «не побачили» та повідомили, що нібито два українські безпілотні літальні апарати були знищені над територією Курської області та один над територією Орловської області.

Нагадаємо, 1 листопада безпілотник атакував російську нафтобазу у Ставропольському краї. Про це повідомив глава регіону Володимир Владимиров. За словами губернатора, дрон нібито «впав» на територію на територію нафтосховища. Чиновник зазначив, що постраждалих внаслідок інциденту немає, а на місці вже працюють екстрені служби.

Як повідомлялося, у столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – безпілотник атакував завод.

Ввечері 27 жовтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Підприємство перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів цього місяця.

До слова, кількома днями раніше безпілотники атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.

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Теги: Міноборони РФ безпілотник Дагестан відео ЗСУ

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