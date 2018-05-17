  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Backstreet Boys выпустили первый клип после пятилетнего перерыва

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Backstreet Boys
    Backstreet Boys

    Недавно коллектив отметил свое 25-летие

    Популярная в 90-х американская группа Backstreet Boys представила новый музыкальный клип на новую композицию Don't Go Breaking My Heart. Это первый клип артистов за последние пять лет, пишет «Главком».

    Напомним, в прошлом году группе исполнилось 25 лет. В честь этой даты коллектив анонсировал большой концертный тур Backstreet Boys: Larger Than Life. Его старт запланирован на июль и продлится до ноября. Всего в его рамках в группы запланировано 21 выступление.

    Фанаты коллектива остались в восторге от нового видео. Одни пишут, что песня стоила того, чтобы ждать ее пять лет. Однако другие нашли в треке Backstreet Boys сходство с песнями Джастина Тимберлейка и по звучанию, и по манере исполнения.

    Читайте также: Знаменитая певица LP отыграет концерт в Киеве.
    Читайте також
    артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ