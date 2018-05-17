Backstreet Boys выпустили первый клип после пятилетнего перерыва

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Backstreet Boys

Недавно коллектив отметил свое 25-летие

Популярная в 90-х американская группа Backstreet Boys представила новый музыкальный клип на новую композицию Don't Go Breaking My Heart. Это первый клип артистов за последние пять лет, пишет «Главком».

Напомним, в прошлом году группе исполнилось 25 лет. В честь этой даты коллектив анонсировал большой концертный тур Backstreet Boys: Larger Than Life. Его старт запланирован на июль и продлится до ноября. Всего в его рамках в группы запланировано 21 выступление.

Фанаты коллектива остались в восторге от нового видео. Одни пишут, что песня стоила того, чтобы ждать ее пять лет. Однако другие нашли в треке Backstreet Boys сходство с песнями Джастина Тимберлейка и по звучанию, и по манере исполнения.