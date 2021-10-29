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    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)

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    Фотографиями с вечеринки поделились гости Фукса в социальных сетях - Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)

    Фотографиями с вечеринки поделились гости Фукса в социальных сетях

    Фото: Александр Орлов/Instagram

    Вечеринка прошла в загородном гольф-клубе «Козин»

    Одиозный харьковский бизнесмен Павел Фукс 27 октября отмечал 50-летний юбилей и решил по этому случаю устроить громкую гулянку, несмотря на то, что в стране бушует коронавирус.

    В ангаре загородного гольф-клуба «Козин», принадлежащего экс-регионалу Виталию Хомутыннику, юбиляр-богач устроил настоящий Венецианский карнавал.

    Декорации в стиле венецианских дворцов и улиц, фонтаны, фейерверки. Фотографиями с вечеринки поделились гости Фукса в социальных сетях. Кстати, на дне рождения подсанкционного бизнесмена гуляли футболист Андрей Шевченко, политик Виталий Хомутынник, сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов.

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    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)
    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)

    Развлекали гостей украинские звезды, давно уже родные в России – Светлана Лобода и Александр Ревва. На фото засветился и телеведущий Александр Педан.

    Стоит отметить, что все гости вечера придерживались дресс-кода вечеринки.

    Ранее одиозный харьковский бизнесмен Павел Фукс пожаловался ведущей Екатерине Осадчей, что вынужден платить алименты бывшему зятю-ливийцу.

    Напомним, ранее бизнесмен Павел Фукс заявил, что прошел все процедуры выхода из гражданства Российской Федерации.

    Отметим, Фукс вышел из наблюдательного совета скандального проекта в Бабьем Яру.

    18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

    Фукс, в свою очередь, пообещал ответный СНБО судебный иск.

    В прошлом Фукс был очень близок к покойному ныне городскому голове Харькова, регионалу Геннадию Кернесу.

    Теги: Украина санкции телеведущий Александр Педан СНБО украинцы Андрей Шевченко коронавирус алименты
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    Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)