Богач Фукс с размахом отыграл юбилей: поздравили Шевченко и Лобода (фото)

Фотографиями с вечеринки поделились гости Фукса в социальных сетях

Вечеринка прошла в загородном гольф-клубе «Козин»

Одиозный харьковский бизнесмен Павел Фукс 27 октября отмечал 50-летний юбилей и решил по этому случаю устроить громкую гулянку, несмотря на то, что в стране бушует коронавирус.

В ангаре загородного гольф-клуба «Козин», принадлежащего экс-регионалу Виталию Хомутыннику, юбиляр-богач устроил настоящий Венецианский карнавал.

Декорации в стиле венецианских дворцов и улиц, фонтаны, фейерверки. Фотографиями с вечеринки поделились гости Фукса в социальных сетях. Кстати, на дне рождения подсанкционного бизнесмена гуляли футболист Андрей Шевченко, политик Виталий Хомутынник, сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов.

Развлекали гостей украинские звезды, давно уже родные в России – Светлана Лобода и Александр Ревва. На фото засветился и телеведущий Александр Педан.

Стоит отметить, что все гости вечера придерживались дресс-кода вечеринки.

Ранее одиозный харьковский бизнесмен Павел Фукс пожаловался ведущей Екатерине Осадчей, что вынужден платить алименты бывшему зятю-ливийцу.

Напомним, ранее бизнесмен Павел Фукс заявил, что прошел все процедуры выхода из гражданства Российской Федерации.

Отметим, Фукс вышел из наблюдательного совета скандального проекта в Бабьем Яру.

18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс, в свою очередь, пообещал ответный СНБО судебный иск.

В прошлом Фукс был очень близок к покойному ныне городскому голове Харькова, регионалу Геннадию Кернесу.