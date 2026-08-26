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Прем'єрка Данії відреагувала на хейт своєї зовнішності

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Метте Фредеріксен зізналася, що постійно отримує непрохані поради в мережі
фото: Іnstagram.com/mette

Премʼєрці порадили зробити пластичну операцію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен публічно відреагувала на хейт та непрохані поради стосовно своєї зовнішності. Про це пише «Главком» із посиланням на допис посадовиці в Instagram.

Метте Фредеріксен була обурена повідомленням, яке отримала після повернення з Києва. «Останнє, що я почула, коли ми вчора залишали Київ, була повітряна тривога. Війна триває в Європі. А одним із перших повідомлень, яке я побачила, коли повернулася до Данії, було це. Ну серйозно», – зазначила жінка.

Вона опублікувала скриншот листування з одним зі своїх підписників. Хтось порадив Фредеріксен виправити її ніс за допомогою пластичної операції. «Привіт, Метте! А чи не зробити нам щось із твоєю маленькою плямкою на носі? З повагою, пластичний хірург». На це премʼєрка відповіла: «О ні. Я задоволена своїм тілом – мені справді не потрібно, щоб чоловік-пластичний хірург висловлював свою думку з цього приводу!».

Прем'єрка Данії відреагувала на хейт своєї зовнішності
Прем'єрка Данії відреагувала на хейт своєї зовнішності
фото: Іnstagram.com/mette

За словами Фредеріксен, це не перше повідомлення з подібним змістом. Вона часто отримує поради або ж критику в бік своєї зовнішності. «Я вже й не рахую, скільки повідомлень за весь цей час отримала щодо своєї зовнішності. Особливо про те, що в мене потворні зуби й тонке волосся. Що в мене на носі якась потворна «бородавка», а також поради зробити ботокс», – зізналася посадовиця.

Метте Фредеріксен зізналася, що постійно отримує непрохані поради в мережі
Метте Фредеріксен зізналася, що постійно отримує непрохані поради в мережі
фото: Іnstagram.com/mette

Метте Фредеріксен пояснила, що її влаштовує те, як вона виглядає. А натомість порадила критикам звертати увагу на важливіші речі, ніж її ніс. «Я не втручаюся в те, що інші роблять зі своєю зовнішністю. Сама я цілком нормально ставлюся до свого тіла. До такого, яке воно є, коли ти жінка і наближаєшся до 50 років. І все ж я, мабуть, трохи старомодно обурююся. Якщо вже ви хочете мені написати (а я зовсім не проти), то сподіваюся, що ви використаєте свою можливість висловитися на щось більш важливе. А не на мій ніс», – зазначила вона.

Нагадаємо, дружина новообраного прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, Марі-Франс ван Хіл, опинилася у центрі уваги через свій образ на офіційному заході. Дехто з користувачів оцінив її образ як вдале поєднання звичайних та дизайнерських речей. Проте образ ван Хіл також критикують, зокрема обговорюючи фасон і те, як сукня сидить на ній.

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Теги: прем’єр-міністр Данія соцмережі хейт

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