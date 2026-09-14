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Розпад Британії став ближчим? Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заявили про самовизначення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Розпад Британії став ближчим? Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заявили про самовизначення
​Мітинг в Уельсі
фото: news.novyny.live

Націоналістичні лідери трьох частин Сполученого Королівства зробили спільний крок і заговорили про майбутні конституційні зміни

Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заявили про право самостійно визначати своє майбутнє. Представники націоналістичних партій трьох частин Сполученого Королівства підписали меморандум про співпрацю та заявили, що майбутнє їхніх націй «лежить у Європейському Союзі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Перші міністри Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії – Джон Свінні зі Шотландської національної партії (SNP), Рун ап Іорверт із «Плейд Кімру» та Мішель О'Ніл із «Шінн Фейн» – виступили разом на пресконференції в Кардіффі.

Це перший випадок, коли три ці частини Сполученого Королівства одночасно очолюють представники націоналістичних партій. Політики заявили, що «часи Вестмінстера добігають кінця», а політичний ландшафт на Британських островах змінюється. Свінні назвав зустріч «вирішальним моментом у конституційному розвитку Великої Британії».

За словами лідерів, їхні політичні рухи набирають обертів, а конституційні зміни стають дедалі ближчими. Представники трьох партій закликали визнати право їхніх націй на самовизначення. Вони також хочуть, щоб уряд Великої Британії готувався до можливих конституційних змін у кожній юрисдикції та сприяв їхньому проведенню.

Водночас політичні сили мають різні погляди на те, яким має бути майбутнє їхніх територій. Шотландська національна партія виступає за незалежність Шотландії. «Плейд Кімру» прагне незалежності Уельсу. «Шінн Фейн» виступає за возз'єднання Північної Ірландії з рештою Ірландії.

Попри відмінності, лідери заявили про спільну рішучість домогтися того, щоб голоси їхніх націй були почуті. Перші міністри підписали «меморандум про взаєморозуміння». Документ передбачає співпрацю задля побудови «сильнішої та справедливішої економіки», розвитку власних енергетичних ресурсів та спільного просування інтересів їхніх націй.

Окремо в меморандумі зазначено, що майбутнє цих націй «лежить у Європейському Союзі». До зустрічі також долучилася голова «Шінн Фейн» Мері Лу Макдональд. Вона назвала підписання угоди «історичною подією». «Це той момент, коли ми колективно відстоюємо наше невід'ємне право вирішувати наше майбутнє», – заявила Макдональд.

Водночас учасники наголосили, що кожна нація визначатиме свій подальший шлях самостійно та у власний час. Таким чином, хоча Шотландія, Уельс і Північна Ірландія мають різні конституційні цілі, їхні націоналістичні лідери домовилися координувати дії та спільно виступати за право своїх націй визначати майбутнє.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нині існує реальна загроза виходу Польщі з Європейського Союзу. За його словами, ідею Polexit підтримують низка польських політичних сил.

Йдеться, зокрема, про представників політичного об'єднання «Конфедерація свободи і незалежності» Кшиштофа Босака і Славоміра Менцена, а також про політичну силу «Конфедерація корони польської» Гжегожа Бауна.

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Теги: євроінтеграція Велика Британія

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