«Дія» тестує послугу онлайн-розлучення

Кожному з партнерів потрібно заповнити форму для участі в бета-тестуванні

У застосунку «Дія» запускають онлайн-розірвання шлюбу

В Україні стартувало тестування нової послуги у застосунку «Дія» – розлучення онлайн. Про це повідомила пресслужба державного підприємства у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Повідомляється, що новий цифровий сервіс дозволить пройти весь процес розірвання шлюбу дистанційно, без паперової тяганини та необхідності особисто відвідувати державні установи.

Як працюватиме послуга

Розробники створюють сервіс, який повністю автоматизує процедуру. Оновлений алгоритм дій виглядатиме так:

Подання заяви в електронному вигляді через телефон або комп'ютер.

Обов’язковий термін очікування, визначений українським законодавством.

Участь у відеоконференції з працівником ДРАЦСу замість візиту до установи.

Отримання документів: цифрове свідоцтво підтягнеться в «Дію», а паперовий оригінал надійде поштою.

Хто може долучитися до тестування

Долучитися до випробування функції запрошують повнолітніх українців, які ухвалили рішення про розірвання стосунків. Проте скористатися сервісом на етапі тестування зможуть не всі.

Пара повинна відповідати таким обов'язковим критеріям:

Обидва партнери мають верифікований РНОКПП (податковий номер).

У наявності є ID-картка або біометричний закордонний паспорт у «Дії».

Офіційний актовий запис про шлюб уже відображається у застосунку.

Кожному з партнерів необхідно індивідуально заповнити реєстраційну форму для участі в бета-тесті. Після успішного подання заявки обома сторонами, на вказані електронні адреси надійдуть листи з подальшими детальними інструкціями від розробників.

«Главком» писав, що за останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2 874 рішення щодо шлюбів неповнолітніх. Попри суспільні дискусії навколо дитячих шлюбів, у переважній більшості випадків суди підтримують заявників – відмову отримали лише у 48 справах, або близько 2%. Лідером за кількістю справ стала Львівська область – 240 рішень.

Нагадаємо, що в Україні тривають активні дискусії навколо нового Цивільного кодексу. Зокрема, у початковій редакції законопроєкту передбачалась норма, яка дозволяла укладати шлюб із 14 років за рішенням суду – у разі вагітності або народження дитини. Це положення викликало значний суспільний резонанс і критику через можливе порушення прав дітей, тому згодом його було вилучено з тексту законопроєкту.