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У США спалахнув скандал через помсту Трампа деяким штатам за підтримку Гарріс

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У США спалахнув скандал через помсту Трампа деяким штатам за підтримку Гарріс
Трамп відібрав мільярди доларів у штатів через підтримку Гарріс
фото: скрин з відео

Юристи Білого дому підтвердили в суді використання спеціальних фільтрів для блокування фінансування регіонів, які не підтримали Дональда Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала в судових документах, що скасування грантів на суму 7,6 мільярда доларів для сотень проєктів у сфері чистої енергетики відбулося виключно через політичні вподобання штатів-отримувачів. Ідеться про 16 штатів, які на президентських виборах 2024 року підтримали кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс. Як пише «Главком», про це повідомляє Associated Press з посиланням на матеріали суду.

Раніше посадовці стверджували, що рішення ухвалювалися виключно з економічних міркувань і як «бізнес-рішення», а самі проєкти нібито не відповідали енергетичним потребам країни або були неефективним витрачанням коштів платників податків.

Водночас у судовій справі Thakur v. Trump урядові адвокати підтвердили, що рішення про скасування фінансування було ухвалене «виключно на підставі політичної належності штату отримувача гранту».

Це визнання повністю суперечить попереднім публічним заявам міністра енергетики США Кріса Райта та інших урядовців, які пояснювали припинення фінансування тим, що проєкти нібито «недостатньо сприяли енергетичним потребам країни» або були економічно невиправданими.

Після появи даних судових документів демократи звинуватили адміністрацію Трампа у використанні державних ресурсів для політичного тиску. Член Палати представників Марсі Каптур та сенаторка Петті Мюррей заявили, що влада «визнала в суді те, що давно було очевидним: майже 300 енергетичних проєктів було припинено лише через те, що штати, де вони реалізовувалися, не проголосували за президента на виборах 2024 року». За їхніми словами, «використання федерального уряду як політичної зброї є абсолютно неамериканським».

До переліку штатів, які втратили фінансування, увійшли:

  • Каліфорнія;
  • Колорадо;
  • Коннектикут;
  • Делавер;
  • Гаваї;
  • Іллінойс;
  • Меріленд;
  • Массачусетс;
  • Міннесота;
  • Нью-Гемпшир;
  • Нью-Джерсі;
  • Нью-Мексико;
  • Нью-Йорк;
  • Орегон;
  • Вермонт;
  • Вашингтон.

Усі вони підтримали Камалу Гарріс на президентських виборах. 

Скасування грантів одразу оскаржили в суді. Понад два десятки демократів у Конгресі звернулися до генерального інспектора Міністерства енергетики з вимогою провести офіційне розслідування, яке було розпочато ще у грудні. Крім того, в іншому судовому провадженні уряд уже визнавав, що під час відбору грантів враховувалося, чи розташований отримувач у штаті, який традиційно підтримує кандидатів від Демократичної партії. У новому позові федеральні юристи також підтвердили, що для перевірки проєктів використовували ключові слова, пов'язані з різноманіттям, гендерною політикою, вакцинацією та COVID-19, щоб визначити, чи відповідають вони пріоритетам адміністрації Трампа.

Представники екологічних організацій розкритикували такі дії. Директорка програм Sierra Club Голлі Бендер заявила, що судові документи демонструють «мстивий підхід до скасування вкрай необхідної енергетичної інфраструктури», який, за її словами, призводить до втрати робочих місць, зростання забруднення повітря та збільшення рахунків за електроенергію.

«Адміністрація Трампа зухвало визнає свій помстійливий підхід до скасування вкрай необхідної енергетичної інфраструктури, ігноруючи втрату робочих місць, забруднення повітря та зростання рахунків за комунальні послуги», – зазначила Бендер.

Зазначимо, що скасування грантів стало частиною ширшої політики адміністрації Трампа щодо скорочення програм боротьби зі зміною клімату та підтримки «зеленої» енергетики. У жовтні Міністерство енергетики США повідомило про припинення фінансування 321 гранту в межах 223 проєктів. Вони стосувалися будівництва заводів із виробництва акумуляторів, розвитку водневих технологій, модернізації електромереж і технологій уловлювання вуглецю.

До слова, голлівудський актор Річард Гір різко розкритикував президента США Дональда Трампа, назвавши його «шахрайською особистістю» та заявивши, що той завдав болю багатьом людям. На думку актора, на формування характеру американського лідера могло вплинути «жахливе дитинство», однак він переконаний, що період його правління завершиться. Також Гір висловив сподівання, що світ відходить від авторитарних тенденцій і поступово рухається у протилежному напрямку.

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Теги: суд США Дональд Трамп Камала Гарріс

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