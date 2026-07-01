Іран висунув нові вимоги США для продовження переговорів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що США мають продемонструвати реальну готовність до дипломатії

Перспективи укладення мирної угоди між США та Іраном опинилися під загрозою після того, як Тегеран висунув низку нових умов для продовження діалогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Планувалося, що переговори відбудуться 30 червня в Досі, столиці Катару. Проте іранська делегація відмовилася від прямих контактів з американською стороною, запропонувавши натомість формат діалогу через катарських посередників.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що подальший прогрес повністю залежить від дій Вашингтона. За його словами, США мають продемонструвати реальну готовність до дипломатії та повністю відмовитися від військового тиску. Іранський чиновник наголосив, що Тегеран не вестиме переговорів в умовах загрози нових американських атак. Головною передумовою для відновлення повноцінного дипломатичного процесу іранська сторона називає досягнення припинення вогню.

Як зазначає Reuters, новий раунд обговорень ініціювали після нещодавнього масштабного загострення між Іраном та Ізраїлем. На тлі цих подій президент США Дональд Трамп публічно заявив про готовність повернутися до обговорення іранської ядерної програми. Попри це, Тегеран продовжує непохитно наполягати на своєму праві розвивати мирну ядерну енергетику та самостійно збагачувати уран у межах національної програми.

Аналітики констатують: попри попередні оптимістичні сигнали щодо відновлення контактів, нові ультиматуми Тегерана доводять, що шлях до потенційного компромісу між США та Іраном залишається вкрай складним і заплутаним.

Раніше міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що найближчими днями не заплановано жодних переговорних зустрічей зі Сполученими Штатами на будь-якому рівні.

Речник відомства Есмаїл Багаї наголосив, що Тегеран наразі повністю зосереджений на реалізації вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння, а не на переході до обговорення остаточної мирної угоди.

Нагадаємо, 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США щодо створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці, хоча офіційний Тегеран згодом це спростував. Крім того, на початку червня США та Іран уже обмінялися ударами під час чинного перемир'я: тоді Іран завдав ударів балістичними ракетами по Кувейту та Бахрейну.