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Bloomberg: США заявили про прогрес у переговорах з Іраном попри відсутність прямих контактів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Bloomberg: США заявили про прогрес у переговорах з Іраном попри відсутність прямих контактів
Джаред Кушнер та Стів Віткофф провели позитивні переговори з регіональними лідерами в Катарі
фото: Getty Images

Невирішеними залишаються питання про звільнення іранських активів та майбутнє управління Ормузькою протокою

Переговорний процес між США та Ірану в столиці Катару Досі демонструє позитивну динаміку, а технічні консультації просуваються вперед. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg, яке наводить слова високопоставленого представника американської адміністрації.

За даними анонімного джерела, ключові переговірники від Вашингтона – Джаред Кушнер (зять Дональда Трампа) та спецпосланник Стів Віткофф – провели продуктивні зустрічі з регіональними лідерами в Катарі. Водночас на нижчому рівні тривають технічні обговорення між американськими та іранськими представниками, спрямовані на деескалацію напруженості та укладення довгострокової мирної угоди.

Раніше підписана тимчасова угода відкрила шлях для 60-денного вікна переговорів, проте процес опинився під загрозою зриву через серію збройних сутичок в Ормузькій протоці. Віткофф і Кушнер повернулися до Дохи лише після того, як сторони уклали нову домовленість про припинення взаємних атак. Через делікатний і крихкий характер переговорів катарські офіційні особи наразі применшують публічні очікування, наголошуючи, що прямих зустрічей на найвищому рівні між американськими посланцями та їхніми іранськими колегами поки не заплановано – діалог ведеться непрямо, через катарських та пакистанських посередників.

За інформацією газети The Wall Street Journal, яка посилається на власні джерела в Білому домі, президент США Дональд Трамп вирішив відмовитися від відновлення масштабної військової кампанії проти Тегерана. Американський лідер дав зрозуміти своїй команді, що не заперечує проти продовження переговорного процесу і після дедлайну 18 серпня.

Попри загальний поступ, на заваді остаточній угоді стоять кілька принципових питань:

  • сторони шукають компроміс щодо механізму розморожування іранських коштів на мільярди доларів.
  • Тегеран наполягає на збереженні часткового контролю над судноплавством в Ормузькій протоці та планує запровадити транзитні збори для іноземних кораблів після завершення 60-денного терміну тимчасової угоди.

Будь-які спроби Ірану запровадити мита чи збори за прохід протокою наражаються на категоричний опір з боку США, Європейського Союзу та більшості арабських монархій Перської затоки. Наразі Катар спільно з Оманом намагається виробити альтернативну формулу забезпечення безпеки судноплавства у регіоні.

Раніше міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що найближчими днями не заплановано жодних переговорних зустрічей зі Сполученими Штатами на будь-якому рівні. 

Речник відомства Есмаїл Багаї наголосив, що Тегеран наразі повністю зосереджений на реалізації вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння, а не на переході до обговорення остаточної мирної угоди. 

Нагадаємо, 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США щодо створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці, хоча офіційний Тегеран згодом це спростував. Крім того, на початку червня США та Іран уже обмінялися ударами під час чинного перемир'я: тоді Іран завдав ударів балістичними ракетами по Кувейту та Бахрейну.

Теги: США Іран Катар переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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