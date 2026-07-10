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РФ скинула бомби на Донеччину: серед загиблих – підліток

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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РФ скинула бомби на Донеччину: серед загиблих – підліток
Наслідки обстрілу Краматорської громади, 10 липня 2026 р.
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Російські авіабомби влучили у багатоповерхівку, крамницю та приватний сектор

Сьогодні, 10 липня, росіяни скинули на Краматорську громаду авіабомби. Унаслідок цього щонайменше чотири людини загинули, серед яких – 14-річний хлопець. Ще 13 осіб дістали поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

«Сьогодні близько 15-ї години росіяни скинули на Краматорськ і Біленьке сім авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку, одна – у крамницю, а решта – у приватний сектор», – заявив Філашкін.

На місцях ударів працюють екстрені служби, постраждалі отримують медичну допомогу.

Наслідки обстрілу Краматорської громади, 10 липня 2026 р.
Наслідки обстрілу Краматорської громади, 10 липня 2026 р.
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюються.

Наслідки обстрілу Краматорської громади, 10 липня 2026 р.
Наслідки обстрілу Краматорської громади, 10 липня 2026 р.
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 10 липня атакували Кривий Ріг реактивним ударним дроном. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури. 

Крім того, окупанти завдали удару керованими авіабомбами по центру Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше четверо дістали поранення, серед них – дитина. 

До того ж російські війська вранці 10 липня атакували Конотоп на Сумщині реактивними безпілотниками типу Shahed. Під удар потрапив центр міста, де пошкоджено школу, лікарню та інші об'єкти цивільної інфраструктури. 

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Теги: діти Донеччина обстріл

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