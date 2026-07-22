Посилки в Італії подорожчають: як сильно це вдарить по гаманцях українців

Італія вводить власний збір на дрібні посилки на додачу до мита ЄС

Після набуття чинності італійських правил покупці фактично сплачуватимуть 5 євро додаткових зборів за свої відправлення

Італійський уряд ухвалив додаткові заходи для регулювання імпорту дрібних товарів із-за кордону. Таким чином, з жовтня 2026 року в країні почне діяти новий внутрішній податок на онлайн-покупки. Як пише «Главком», про це повідомив міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті, передає агентство Reuters.

Так, виступаючи в парламенті, Джанкарло Джорджетті заявив, що Італія з жовтня 2026 року запровадить додатковий національний збір на невеликі посилки, які надходять із країн поза межами Євросоюзу. При цьому новий платіж не замінить чинний митний збір ЄС, а стягуватиметься додатково до нього. Йдеться про суму 2 євро на комерційні посилки вартістю до 150 євро.

Він наголосив: «Цей збір буде додано до мита, запровадженого Регламентом ЄС».

За словами урядовця, головна мета цих обмежень - захист внутрішнього ринку та стримування масштабного напливу дешевої продукції, яка масово постачається з третіх країн, зокрема з Китаю.

Нагадаємо, що з 1 липня 2026 року в усьому Європейському Союзі вже діє тимчасове фіксоване мито 3 євро на товари вартістю до 150 євро, що надходять із третіх країн через електронну торгівлю. Його запровадили як частину реформи митної системи ЄС. Метою нововведення є посилення контролю за імпортом, боротьба з митним шахрайством, захист споживачів від небезпечної продукції та створення рівних умов конкуренції для європейських виробників і продавців.

Європейська комісія пояснює, що останніми роками до ЄС щодня надходять мільйони дешевих посилок, переважно з Китаю. Значна частина цих товарів продається через великі онлайн-платформи електронної комерції. Нові правила покликані обмежити потік дешевої продукції, яка нерідко не відповідає європейським стандартам безпеки або декларується за заниженою вартістю для уникнення митних платежів.

Після набуття чинності італійських правил покупці фактично сплачуватимуть 5 євро додаткових зборів за відповідні відправлення: 3 євро становитиме митний платіж ЄС і ще 2 євро – національний збір Італії.

Тим часом в Україні «Нова пошта» скоротила середній термін доставки до поштоматів із 26,5 до 20,5 години та запустила пілотний проєкт нічної доставки. Послуга вже працює в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві, тож клієнти можуть забирати посилки вже зранку. Після завершення тестування компанія планує масштабувати нічну доставку на всі обласні центри та міста-мільйонники України.