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ЄС остаточно відмовився від російського газу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС остаточно відмовився від російського газу
Єврокомісія зробила заяву, яка вдарить по Росії
фото: Reuters

У Єврокомісії заявили, що повернення до енергоносіїв із РФ більше не розглядається, а наступним кроком можуть стати нові обмеження щодо російської нафти

Європейський Союз більше не розглядає можливість повернення до імпорту російського природного газу. У Єврокомісії наголосили, що відповідний курс уже закріплений законодавчо, а наступним етапом енергетичної політики стане підготовка нових обмежень щодо російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на італійського мовника ANSA.

Під час щоденного брифінгу речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення постачання російського газу до країн Євросоюзу більше не є можливим. «Якщо питання стосується відновлення імпорту російського газу до Європейського Союзу, то ні, це неможливо», – заявила Ітконен.

Вона пояснила, що ЄС уже ухвалив необхідні законодавчі рішення, які виключають повернення до попередньої моделі енергетичного співробітництва з Росією.

Зокрема, цього місяця набула чинності заборона на транспортування російського газу трубопроводами за короткостроковими контрактами. Крім того, ще два етапи обмежень мають запрацювати у січні та вересні наступного року.

«Ми також чітко заявили на політичному рівні, що не повернемося до російських енергоносіїв; навпаки, ми без жалю рухаємося в напрямку їхньої заборони та диверсифікації», – наголосила речниця Єврокомісії.

Водночас у Брюсселі підтвердили, що вже триває підготовка нового пакета енергетичних обмежень, який стосуватиметься російської нафти.

За словами Ітконен, відповідні заходи є складовою ширшої стратегії Repower EU. «Нафта буде включена до цієї стратегії, робота над цим триває, і ми сподіваємося, що зможемо представити пропозицію в належний час», – додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через війну на Близькому Сході та перебої з глобальними поставками скрапленого природного газу країни Європейського Союзу тимчасово збільшили закупівлі російського СПГ. За даними Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу, із березня по травень імпорт російського скрапленого газу до ЄС зріс на 25%.

Теги: росія газ Європейський Союз

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