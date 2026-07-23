Олександру Рудинському – 30. Найяскравіші ролі та шлях суперзірки Театра Франка

Олександр Рудинський є володарем однієї з найпрестижніших кінопремій BAFTA

Сьогодні, 23 липня, заслужений артист України, зірка театру ім. Івана Франка Олександр Рудинський святкує ювілей – 30 років. Актор є однією з найпопулярніших зірок кіно та театру нової хвилі. Рудинський знімається не лише в культових українських стрічках, але й у проєктах для Netflix. З нагоди дня його народження артиста, «Главком» розповів про його здобутки та найвидатніші ролі.

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Біографія

Олександр Рудинський святкує ювілей – 30 років фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Олександр Рудинський народився 23 липня 1996 року в Миколаєві. Ще зі шкільних років він цікавився театральним мистецтвом. Професійну освіту отримав у Київському національному університеті театру, кіно й телебачення ім. Івана Карпенка-Карого за спеціальністю «Акторське мистецтво драматичного театру й кіно». Навчався в майстерні Дмитра Богомазова. З 2018 року Олександр Рудинський є актором театру ім. Івана Франка.

Іноземні проєкти та фільми від Netflix

Олександр Рудинський у серіалі «Декамерон» фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Олександр Рудинський зіграв епізодичну роль у серіалі «Декамерон» від Netflix. Ця стрічка створена на основі італійської збірки новел XIV століття Джованні Боккаччо. У серіалі Рудинський показався в ролі одноокого бандита.

Ще однією роллю українського артиста в іноземному кіно є роль військового в шпигунському серіалі «Агенція». Одним із продюсерів цієї роботи є видатний актор Джордж Клуні.

Олександр Рудинський зіграв головну роль у фільмі про війну в Україні «Камінь, ножиці, папір» кадр з фільму

Олександр Рудинський зіграв головну роль у фільмі про війну в Україні «Камінь, ножиці, папір», режисера Франсуа Бйома. Ця робота принесла артисту нагороду BAFTA за найкращу чоловічу роль. Також серед фільмографії зірки є серіал «Агенція» від Paramount+.

Олександр Рудинський зіграв епізодичну роль у серіалі «Декамерон» від Netflix фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Крім того, навесні 2026 року Рудинський анонсував свою участь у новому фільмі від Netflix, де він зіграє з такими зірками, як Сідні Свіні, Ноа Сентінео, Джейсон Айзекс, Майкл Мендо, Джексон Вайт, Джейвон Волтон, Нонсо Анозі, Куцуна Сіорі та інші. Йдеться про кіноадаптацію аніме «Ґандам».

Ролі в українському кіно

Олександр Рудинський в серіалі «Перші ластівки» фото: telekritika.ua

Олександр Рудинський має досвід роботи як у телевізійних серіалах, так і в кіно. Широку популярність йому як кіноактору на початку кар’єри принесли ролі в серіалах «Перші ластівки» та «Перші ластівки: Залежні».

Олександр Рудинський у фільмі «Бурштинові копи» фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Ще однією з яскравих робіт Рудинського є короткометражна стрічка канадського режисера Матьє Грімара «Прощавай, Головін», де він грає звичайного підлітка зі спального району. Також згадується фільм Олега Сенцова «Носоріг».

Олександр Рудинський у серіалі «Тиха Нава» фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Серед фільмів про війну, які зʼявилися після повномасштабного вторгнення, актор зіграв у стрічках «Лишайся онлайн» та одному з епізодів серіалу «Перші дні». Серед комедійних ролей згадуються фільми «Найкращі вихідні» та «Збори ОСББ».

Підбірка найцікавіших ролей Олександра Рудинського в кіно

Олександр Рудинський у серіалі «Слов'яни» фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

«Перші ластівки»

«Тиха Нава»

«Камінь, папір, ножиці»

«Носоріг»

«Перші ластівки: Залежні»

«Лишайся онлайн»

«Слов'яни»

Олександр Рудинський та Сергій Онопко на зйомках серіалу «Агенція» фото: Instagram/onkoloco

«Збори ОСББ»

«Найкращі вихідні»

«Декамерон»

«Джанго»

«Агенція»

«Дві сестри»

«Малевич»

«Бурштинові копи» та інші.

Ролі Олександра Рудинського в Театрі Франка

Олександр Рудинський у виставі «Калігула» в ролі Калігули фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Актуальні ролі актора

«Калігула» – Калігула

«Макбет» – Макбет

«Марія Стюарт» – Мортімер

«Співай, Лоло, співай!» – Фон Ерцум, гімназист

«Тартюф» – Даміс, син Оргон

Раніше Рудинський грав у виставах:

фото: Театр Франка

«Лунаса» – Джері Еванс

«Стіна» – Людина 5, Клов

«Украдене щастя» – Парубок

фото: Театр Франка

«Сірано де Бержерак» – барон де Каюзак

«Пер Гюнт» – Виродок, син Пер Гюнта

фото: Театр Франка

«Співай, Лоло, співай» – Фон Ерцум, гімназист

«Радован III» – Оленьок, полонений

«Калігула» – Калігула

фото: Театр Франка

«Кар’єра Артуро Уї» – Емануеле Гірі

«Загнаний кінь» – Бертрам Честерфілд та інші.

Нагороди

У 2025 році Олександр Рудинський отримав звання заслуженого артиста України. Президент Володимир Зеленський відзначив актора 27 березня з нагоди Міжнародного дня театру. Нагородження проходило на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Також 24 лютого 2026 року Олександра Рудинського було нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Олександр Рудинський є володарем однієї з найпрестижніших кінопремій BAFTA фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Ще однією визначною нагородою Олександра Рудинського є його робота в короткометражній стрічці «Камінь, папір, ножиці». Українець отримав нагороду (Британської академії кіно та телевізійних мистецтв) BAFTA.

Олександра Рудинський на нагороджені премією BAFTA за роль у стрічці «Камінь, папір, ножиці» фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Подія відбулася в Лондоні, свою нагороду актор присвятив ЗСУ та другові Євгену Світличному, який загинув на війні за 5 днів до початку зйомок. Ця стрічка отримала премію BAFTA у категорії «Найкращий британський короткометражний фільм».

Нагадаємо, 16 лютого 2025 кінопремія BAFTA вручила нагороди. У номінації «Кращий британський короткометражний фільм» перемогла стрічка про війну в Україні – «Камінь, ножиці, папір», режисера Франсуа Бйома. Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський.

У бліцінтерв'ю «Главкому» актор зізнається, у день церемонії він гуляв Лондоном, пив каву і єдине, чим переймався: промовляв про себе слова, які він хотів би сказати зі сцени. «Робив це з тисячу разів», – згадує він. І таки ця промова прозвучала. Свою нагороду українець присвятив своєму другу Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до початку зйомок.