Російський обстріл знищив реквізит і декорації відомої вистави Ірми Вітовської

Команда проєкту пообіцяла зробити все, щоб заплановані вистави відбулися

У ніч на 16 липня внаслідок ракетного удару по Києву знищено реквізит, декорації та техніку, які належали театральній виставі української акторки Ірми Вітовської «Апельсиновий пунш». Як інформує «Главком», про це повідомляється на офіційних сторінках проєкту в соцмережах.

«У ніч з 15 на 16 липня ворог знищив майже все, що створювало нашу виставу: декорації, костюми, реквізит і техніку. Це велика втрата для всієї нашої команди. Але це не кінець нашої історії. Ми вже почали відновлення і зробимо все, щоб усі заплановані вистави відбулися», – наголосила команда проєкту.

За визначенням торців проєкту, «Апельсиновий пунш» – це мелодраматичний блокбастер, у якому три жінки за п’ятдесят несподівано прощаються з власним минулим, відкриваючи новий смак життя – кисло-солодкий, як апельсиновий пунш.

скриншот допису в Instagram

«Це тепла й щемка історія про дружбу, яка витримує випробування часом, про спогади, що ніколи не втрачають свого кольору, та про сміливість починати нові розділи життя. Крізь гумор, щирі розмови та несподівані одкровення героїні відкривають для себе просту, але важливу істину: для мрій, кохання і змін ніколи не буває запізно. Це вистава, яка дарує усмішку, торкається серця та залишає після себе світлий післясмак надії», – йдеться в описі проєкту.

Режисеркою та авторкою «Апельсинового пуншу» є Ірма Вітовська, в основу вистави ліг текст драматургині Людмили Тимошенко.

«Згоріла вся декорація, костюми, реквізит від «Апельсинового пуншу», проектор, що був зі мною всі «Київські перепічки» (моновистава Ірми Вітовської – «Главком») і я його дуже любила та навіть мала для нього імʼя «Людожер»… Приліт... Мабуть, наші гори , наплічники та екрани – стратегічно небезпечні. Але попри все, наші вистави відбудуться», – написала Ірма Вітовська на своїй фейсбук-сторінці.

Найближчі вистави заплановані на вересень і жовтень у Києві, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Кривому розі та інших містах України.

Як писав «Главком», у ніч проти 16 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – дитина. Внаслідок атаки виникли пожежі у складських та адміністративних будівлях, пошкоджено вантажні автомобілі й цивільну інфраструктуру.

До слова, у ніч на 16 липня внаслідок обстрілу Києва постраждав будинок української акторки Олени Лавренюк.