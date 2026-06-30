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Зеленський анонсував додаткове фінансування для бойових підрозділів та посилення ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський анонсував додаткове фінансування для бойових підрозділів та посилення ППО
Глава держави заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Паліси
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Незабаром запрацює окреме фінансування для підрозділів артилерії, які діють у смузі бойових дій, а також для частин корпусного рівня, які виконують бойові завдання

З липня 2026 року збільшиться обсяг прямого фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Як інформує «Главком» про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Паліси за результатами спілкування з командирами бойових бригад.

«Перше: добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. З минулого року, коли таке фінансування стартувало, це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів. Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання. Рішення Ставки щодо цього вже є, і в липні наші підрозділи отримають додаткові ресурси», – анонсував Зеленський.

Крім того, за словами президента, довела свою ефективність і програма гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад. Ця програма діє з грудня 2025 року і тепер вийшла на стабільне посилення бригад. «Це означає більше прогнозованості для командирів в управлінні та значно більше можливостей підрозділів в самостійній організації підготовки особового складу», – пояснив глава держави.

Також Павло Паліса доповів і про комунікацію з партнерами щодо окремих домовленостей про посилення ППО.

«Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Важливо, щоб українські дипломати на сто відсотків забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи. Дякую кожному, хто допомагає!» – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, згідно з якими видатки на фінансування сектору безпеки і оборони України в державному бюджеті на 2027 рік становитимуть не менше 26% запланованого обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП).

Раніше уряд додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. 

До слова, уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат і надбавок для військових. Норми застосовуються з 1 червня 2026 року. Міністерство оборони пояснило, що всі, хто служив і виконував бойові завдання у червні, отримають нові виплати вже в липні.

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Теги: Володимир Зеленський військові фінансування армія системи ППО

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