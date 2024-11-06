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За кого проголосували в одному із найбільш «хитких» штатів – Пенсильванії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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За кого проголосували в одному із найбільш «хитких» штатів – Пенсильванії

У одному із найбільш «хитких» штатів – Пенсильванії розпочався підрахунок голосів

 У чотирьох так званих «хитких штатах» вже завершилося голосування за президента США, і розпочався підрахунок голосів. Один із них – Пенсильванія, від результатів якої може залежати результат виборів. Про це повідомляють американсткі ЗМІ.

На цей момент у Пенсильванії підраховано 5% голосів. Хоча американські ЗМІ поки не поспішають оголошувати переможця, попередні результати показують значну перевагу Камали Гарріс – вона лідирує з 75% підтримки. Дональд Трамп наразі здобуває близько 25% голосів виборців у Пенсильванії.

Перемога в Пенсильванії принесе кандидату 19 виборників (для перемоги необхідно 270) – це найбільша кількість виборників серед «хитких» штатів. Трамп, виступаючи на радіо, вже заявив, що перемога в цьому штаті гарантує йому президентське крісло.

Окрім Пенсильванії, голосування завершилося також у Північній Кароліні, Джорджії та Мічигані, де вже триває підрахунок голосів.

У Північній Кароліні, за підсумками обробки 4% бюлетенів, лідирує Гарріс. У Джорджії, де підраховано 48% голосів, перевагу має Трамп. У Мічигані, після підрахунку 4%, також лідирує Гарріс.

Поки що жоден із кандидатів не здобув перемогу в жодному з цих «хитких» штатів. Через невелику кількість підрахованих голосів результати можуть ще змінитися.

Нагадаємо, що за даними національного екзит-полу Edison Research, 48% американців підтримують Гарріс, тоді як Трампа – 44%.

До слова, результати виборів у США вже почали надходити в міру закриття виборчих дільниць у різних штатах. За першими даними екзит-полів, рівень підтримки Камали Гарріс та Дональда Трампа загалом по країні, а також у семи хитких штатах, залишається майже однаковим.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

Теги: Дональд Трамп радіо Колумбія Камала Гарріс перемога погрози

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