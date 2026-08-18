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Хор «Гомін» встановив національний рекорд за кількістю концертів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Гомін» виступив у десятках міст України, Європи та Північної Америки
фото: Львівська міська рада

Офіційне вручення відзнаки рекорду відбулося в Києві відразу після завершення концерту

Хор «Гомін» Львівського органного залу встановив рекорд у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Упродовж одного року колектив хору «Гомін» дав 385 концертів.

За цей час хор виступив у десятках міст України, Європи та Північної Америки:

  • Листопад-грудень 2025 року – європейський тур. Понад 30 концертів у 19 містах дев'яти країн Європи.
  • Березень-травень 2026 року – новий тур Європою. Концерти відбулися у понад 20 містах Європи. Частину туру переривали виступи колективу у США та Канаді.
  • Квітень-травень 2026 року – тур Північною Америкою. «Гомін» дав 18 концертів: дев'ять у США та дев'ять у Канаді.

Офіційне вручення відзнаки рекорду відбулося 16 серпня в Києві відразу після завершення концерту в межах туру «Цей хор, цей хор…2.0».

Хор «Гомін» Львівського органного залу – професійний музичний колектив, створений з метою популяризації хорового мистецтва. Одне з ключових завдань колективу – відкривати слухачам красу української пісні.

Львівський хор «Гомін» заснований 1988 року. За свою понад 30-річну історію провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику у США, Франції, Німеччині, Австрії, Польщі, Чехії, Великобританії, Сербії, Румунії, Іспанії та Швеції і ставав лауреатом численних хорових конкурсів.

Муніципальний хор «Гомін» виконав одну з композицій із саундтреку до серіалу «Чорнобиль» від телеканалу HBO, премʼєра якого відбулась 2019 року. Твір, який звучав в останній серії фільму, називається «Вічная пам’ять». Із 2023 року хор «Гомін» увійшов до складу Львівського органного залу.

До слова, Міністерство культури України призначило нового керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Ним став колишній головний хормейстер Львівської опери та художній керівник Львівського муніципального хору «Гомін» Вадим Яценко.

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Теги: рекорд концерт хор

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