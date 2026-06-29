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Мінкульт представив нового керівника легендарного Хору Верьовки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Мінкульт представив нового керівника легендарного Хору Верьовки
Міністерка культури Тетяна Бережна офіційно представила колективу Хору Верьовки нового керівника Вадима Яценка
фото: Львівський органний зал/Facebook

Колектив очолив заслужений артист України, який уже прославив львівський хор «Гомін»

Міністерство культури України призначило нового керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Ним став колишній головний хормейстер Львівської опери та художній керівник Львівського муніципального хору «Гомін» Вадим Яценко. Цю інформацію «Главкому» підтвердив попередній керівник Хору Верьовки Ігор Курилів та самі артисти колективу.

Наприкінці минулого тижня Заслужений артист України Вадим Яценко повідомив про звільнення з посади головного хормейстера Львівської опери. Уже сьогодні, 29 червня о 12:30, міністерка культури Тетяна Бережна офіційно представила колективу Хору Верьовки нового керівника Яценка.

Водночас Ігор Курилів у розмові з редакцією заявив, що не знає, чи лишиться він працювати в хорі, наприклад, на посаді директора-розпорядника, яку обіймав до 2021 року. За його словами, Вадим Яценко хоче з ним зустрітися віч-на-віч. Імовірно, щоб обговорити подальшу долю Куриліва в колективі. «Можу тільки сказати одне: він дуже розсудливо, виважено все розповів – що буде працювати і розвивати хор», – сказав Курилів, коментуючи сьогоднішній виступ Яценка перед колективом.

«Главком» звернувся і до самого новопризначеного очільника Хору Верьовки, щоб дізнатися про творчі плани та подальшу долю хору «Гомін», утім Яценко відрізав: не має часу для розмов.

Раніше джерела «Главкома» в Мінкульті підтверджували: заміну керівникові Хору Верьовки почали шукати ще до приходу на посаду міністерки Тетяни Бережної. Серед потенційних кандидатів в очільники національного колективу розглядався саме Вадим Яценко. Під його керівництвом львівський хор «Гомін» несподівано прогримів на всю країну, стрімко комерціалізувався і нині активно гастролює та показує вражаючі касові результати. Як наслідок, торік Яценко отримав від президента почесне звання «Заслужений артист України».

Як відомо, останні п'ять років виконувачем обов’язків генерального директора та художнього керівника Хору Верьовки був Ігор Курилів. До того він працював директором-розпорядникому цього ж колектику, а ще раніше директором концертних програм співачки Софії Ротару. У статусі виконувача обов’язків Курилів очолював хор понад чотири з половиною роки. За цей час Мінкульт так і не підписав із ним повноцінного контракту.

Напередодні появи інформації про звільнення Курилів дав велике інтерв’ю «Главкому». У ньому керівник колективу вперше прямо заговорив про проблеми національного колективу. Йшлося про вимушені неоплачувані відгули та малий порівняно з іншими художніми колективами такого рівня і статусу відсоток бронювання артистів-чоловіків. За словами джерел видання, саме оприлюднення інформації про ці проблеми могли спровокувати кадрові зміни.

У той же час один із екскерівників Мінкульту на умовах офрек розповів «Главкому», що профільне міністерство давно обрало «вектор на омолодження» керівників творчих колективів.

Нагадаємо, художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко нещодавно став власником нового авто за понад $30 тис. – Peugeot 3008, 2025 року випуску. Автівку було придбано в салоні. було придбане в салоні. Вартість машини змінюється залежно від комплектації, але загалом охочим її придбати доведеться викласти $32-38 тис.

Оформлення авто на Вадима Яценка відбулося у квітні 2026 року. А вже через місяць стало відомо, що диригент є амбасадором французького автовиробника Peugeot. Тож, цілком можливо, що Вадим Яценко став власником авто у рамках їхньої співпраці.

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Теги: Міністерство культури Хор Верьовки кадрові зміни хор Мінкульт

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