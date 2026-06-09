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Колишній концертний директор Ротару розказав, як Пугачова викрила злодійку в колективі Софії Михайлівни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Курилів із Аллою Пугачовою
фото з архіву Ігоря Куриліва

Росіянка Ольга Коняхіна фінансово підставила Ротару і врешті була засуджена

Колишня концертна директорка співачки Софії Ротару, росіянка Ольга Коняхіна підставила її та потрапила за ґрати. Керівник Хору Верьовки та ексдиректор концертних програм Софії Ротару Ігор Курилів в інтерв’ю «Главкому» розповів, як Алла Пугачова допомогла йому викрити Ольгу Коняхіну.

Ольга Коняхіна програла гроші з концертів Софії Ротару. Про це Ігор Курилів дізнався після того, як Алла Пугачова розповіла йому, що Коняхіна грає у казино.

«Ольга продала концерти на цілий рік вперед без мого відома. А в нас був ювілей Соні, 60 років. Святкували в Лівадійському палаці біля Ялти. А мені Алла Борисівна (Пугачова, – «Главком») каже: «Ігорю, в тебе є якийсь тихий куточок? Хочу перекурити». Є фотографія, як ми сидимо в альтанці, п'ємо вино, і Алла курить. І вона мені тоді розказує: «А Ольга-то ваша играет. Я ее все время в казино вижу». Алла й сама звідти не вилазила. Я пішов до Соні, розповів це. Вона навіть і не сприйняла спочатку, бо в неї було свято», – зазначив колишній концертний директор Софії Ротару. 

Як розповів Ігор Курилів, врешті з’ясувалося, що Коняхіна «продала концерти на рік наперед», а гроші з прибутку програла у казино. «Коняхіну посадили на шість років. Концертні зобов'язання були невиконані. Не знаю, скільки компенсацій з неї стягували. Я вже туди не втручався, хоча мені весь час телефонували, щоб я поміг якимось чином повернути гроші», – розповів він.

Ігор Курилів і Софія Ротару
Ігор Курилів і Софія Ротару
фото з архіву Ігоря Куриліва

Також ексдиректор концертних програм Софії Ротару розповів, як у Коняхіної нібито вкрали гроші, які належали співачці. Однак росіянка сама ж повернула їх, коли їй пригрозили звільненням. «Раз мені Соня (Софія Ротару, – «Главком») дзвонить з Москви і каже: «Ігорю, тут така халепа. В Ольги вкрали гроші. Вона розповідає, що підійшли до машини, вікно було відчинене, і вирвали сумку». Я прилетів у Москву, прийшов до Коняхіної і кажу: «Даю тобі рівно годину, щоб усі гроші були на місці. Інакше я знайду, де, що і як. І це буде твоя лебедина пісня». Через годину гроші були в Соні», – поділився Курилів.

Ольга Коняхіна певний час працювала у команді Софії Ротару, тоді вона займалася організацією концертів зірки та їздила з нею на гастролі. «Вона ще при мені працювала, добре з нею знайомий. Я тоді не дуже хотів їздити на гастролі, тому що вже змучився. Уявіть собі, переніс інфаркт, вилікувався, і ми вилітаємо з Києва в Норильськ. Вересень, ми тут ще в футболках всі ходили, а прилітаємо туди – такий сніг валить, дерева вже без листя. Через такий перепад у мене тиск зразу підскочив до 210/120 мм рт. ст. Я кажу: «Соня, я буду зав'язувати, бо інакше мене в ящику привезете додому. А я ще хочу трохи пожити». А в цей час Коняхіна працювала у Сергія Лісовського (російський медіаменеджер, продюсер, нині депутат Держдуми РФ – «Главком») у Москві, в нього була продюсерська компанія «Райс Лис’С», – згадав керівник Хору Верьовки.

За словами колишнього концертного директора Софії Ротару, Ольга Коняхіна сама попросилася у команду артистки. Коли вона почала займатися гастролями Ротару, Ігор Курилів став отримувати скарги від колег, яких не влаштовувала робота росіянки.

«Вона (Коняхіна) там розповсюджувала рекламу, афіші. От вона й бігала за мною: «Ігорьочку, візьми мене до себе, я тебе прошу. Буду робити все, що скажеш». Ну, взяв, щоб допомагала. Коли я вже помалу «сходив на піано», гастролями почала займатися Коняхіна. І почалося: пішли дзвінки мені: «Ой, Ігорю Володимировичу, з вами так було приємно мати справу, а з цією (Коняхіною – «Главком») неможливо працювати». А вона їм райдери виставляє з Hennessy XO (0,7 л такого коньяку коштує близько 14 тис. грн – «Главком») і сама напивається», – розповів Ігор Курилів.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» колишній директор концертних програм Софії Ротару Ігор Курилів розповів, чому припинив співпрацю із співачкою. За словами Ігоря Куриліва, нині він рідко спілкується із Софією Ротару.

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Теги: Алла Пугачова Софія Ротару шоубіз

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