Легендарний актор розповів про ніч, яку провів з Юлією Тимошенко

Анатолій Хостікоєв був обраний депутатом Київради від БЮТ у 2006 році, проте у вересні 2008 року він достроково склав депутатські повноваження

Анатолій Хостікоєв представляв партію «Батьківщина» у Київраді, але згодом добровільно склав депутатський мандат

Народний артист України, легендарний актор театру і кіно Анатолій Хостікоєв пригадав несподівану історію свого знайомства з Юлією Тимошенко, яка згодом привела його до депутатського мандата Київради. За словами артиста, він разом зі своїм другом та творчим партнером Богданом Бенюком прийшов підтримати тодішню прем'єрку після її першої відставки, ця зустріч і стала початком його яскравої, але дуже короткої політичної кар’єри. Про це Хостікоєв розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами актора, історія розпочалася після розпуску уряду Юлії Тимошенко у 2005 році. Разом із Богданом Бенюком вони купили великий букет білих троянд і без попередження прийшли до будівлі Кабінету міністрів.

«Сидимо, п'ємо чай. Тимошенко зворушена, каже, що ніколи й не думала, що до неї прийдуть не просити, а підтримати», – згадує Хостікоєв.

Тоді ж артисти запросили політикиню на прем'єру вистави «Біла ворона», де обидвоє були задіяні. За словами Хостікоєва, Тимошенко таки прийшла на третій прем'єрний показ.

Анатолій Хостікоєв – народний артист України, один із найвідоміших українських театральних і кіноакторів, провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У 2008 році він став депутатом Київської міської ради від Блоку Юлії Тимошенко, однак невдовзі достроково склав мандат, пояснивши своє рішення неможливістю поєднувати політичну діяльність із насиченим графіком театральних вистав і кінозйомок.

Хостікоєв із гумором пригадав курйозний фінал вистави: під час останньої сцени кінь просто на сцені залишив після себе «сюрприз», а Богдан Бенюк вийшов із совком і віником прибирати цю купу під оплески глядачів. Після завершення вистави колектив запросив поважних гостей на святкування прем'єри.

«До ранку ми спілкувались на різні теми. Юля на височенних шпильках, не присівши жодного разу, розповідала різні історії, ділилася враженнями. Реготали всі, згадуючи історію з конем», – розповів актор.

За словами Хостікоєва, саме після цього вечора він отримав пропозицію долучитися до команди БЮТ. «Пройшов деякий час, і ми з Богданом отримали від Тимошенко пропозицію на депутатство. Богдан пішов на вибори зі «Свободою», а я став депутатом Київради від БЮТ», – сказав він.

Втім, політична кар'єра артиста виявилася нетривалою. Хостікоєв пояснив, що майже два роки був зайнятий на зйомках серіалу «Серцю не накажеш», де виконував головну роль, тому вирішив добровільно скласти депутатський мандат. «На той час мій акторський гонорар був у рази більший за депутатське «сидіння», – визнав він.

До слова, Анатолій Хостікоєв жорстко розкритикував виставу «Червона рута» Львівського національного драматичного театру ім. Марії Заньковецької, яка була висунута на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2025 році. В інтерв'ю «Главкому» Хостікоєв, який свого часу починав творчу кар'єру саме у Театрі Заньковецької, назвав постановку образливою зокрема для пам'яті легендарного режисера Сергія Данченка.