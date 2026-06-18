Командир бригади «Ахіллес» Федоренко став почесним громадянином Києва

Федоренко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист столиці та обороняв Київ

Герою України, командирові 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем Збройних Сил України, майору Юрію Федоренку (Ахіллес) присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київраду.

Таке рішення було прийняте сьогодні, 18 червня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів.

Як зазначив депутат Київської міської ради Михайло Присяжнюк, Юрій Федоренко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист столиці та обороняв Київ у складі 112-ї окремої бригади територіальної оборони, командуючи стрілецькою ротою і забезпечуючи протидію ворожим диверсійним групам у місті та передмісті.

«Юрій Федоренко – герой, приклад сучасного українського воїна, який захищав Київ у найважчі дні, а згодом став одним із тих, хто формує нову якість української армії. Підрозділ «Ахіллес» сьогодні є символом технологічної сили, точності й результативності Сил оборони. Присвоєння Юрію Федоренку звання «Почесний громадянин міста Києва» – це визнання його мужності, бойових заслуг і внеску в захист столиці та всієї України», – наголосив Михайло Присяжнюк.

Депутат додав, що Юрій Федоренко відіграв визначальну роль у створенні, становленні та розвитку підрозділу «Ахіллес» – одного з перших підрозділів із бойового застосування всього комплексу безпілотних спроможностей. Під його керівництвом підрозділ виконував бойові завдання на харківському, луганському та донецькому напрямках, брав участь у Харківському контрнаступі, боях за Бахмут, стабілізації ситуації під Куп’янськом та інших операціях.

Юрій Федоренко – командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем Збройних Сил України, майор, Герой України, депутат Київської міської ради ІХ скликання. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь у бойових діях у районі проведення антитерористичної операції. З перших днів широкомасштабного вторгнення рф обороняв Київ у складі 112-ї окремої бригади територіальної оборони. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, йому присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Також нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів і медаллю «Захисник Вітчизни».

Нагадаємо, Юрій Федоренко зробив припущення, що передумови для завершення війни в Україні можуть з’явитися в другій половині 2027 року. До кінця цього року можуть відбутися найбільш жорсткі бої на лінії фронту.