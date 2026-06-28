Помер екснардеп Микола Фролов

У парламенті Микола Фролов обіймав посаду заступника голови Комітету з питань податкової та митної політики

Помер народний депутат України VIII скликання, доктор історичних наук Микола Фролов. Він відійшов у вічність 27 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Верховну Раду України.

У парламенті Микола Фролов обіймав посаду заступника голови Комітету з питань податкової та митної політики.

Екснардеп помер у колі родини від зупинки серця. Йому було 67 років.

«Багато людей знає його саме як професійного керівника, вченого, друга та патріота України. Але для нашої родини він був люблячим батьком – для мене та моєї сестри Юлі. Хорошим чоловіком для моєї мами Наталії, з якою вони щасливо прожили разом у шлюбі все життя з університетської лави. Братом. Добрим дідусем для своїх двох онуків», – написав син Миколи Фролова Олександр.

Микола Фролов – колишній виконувач обов'язків ректора Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, повний кавалер ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм». Ексдепутат Запорізької обласної ради VIII скликання, перебував у фракції політичної партії «За майбутнє».

У 1981 році працював директором Мар’їнської восьмирічної школи Орловської області. У період з 1984 по 1986 рік працював вчителем історії у Запорізькій середній школі №1, заступником, а згодом директором у середній школі №76. До 1988 року працював інструктором відділу науки та навчальних закладів Запорізького міського комітету Компартії України.

До 1999 року працював завідувачем відділу народної освіти Запорізького міськвиконкому, начальником управління народної освіти виконавчого комітету міської ради народних депутатів.

Із 1999 по 2001 рік був заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації, згодом повернувся на цю посаду з 2006 по 2010 рік.

Із 2001 по 2006 рік обіймав посаду ректора Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2006 балотувався до Запорізької обласної ради від Соціалістичної партії України.

Із 2010 по 2012 рік був першим проректором, а згодом і ректором Класичного приватного університету. Був обраний депутатом до Запорізької обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».

Із 2012 року очолював Запорізький національний університет.

У 2015 році балотувався на посаду Запорізького міського голови від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

У грудні 2024 року залишив посаду ректора. В ЗНУ він залишився працювати на посаді радника ректорки Галини Шило.

Раніше помер народний депутат України V та VI скликань, колишній член фракції «Батьківщина», науковець і правозахисник Олександр Рябека.

Також стало відомо, що помер народний депутат України II скликання Вячеслав Бєльський.