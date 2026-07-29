Макрон вшанував памʼять померлого французького діджея Kavinsky

Венсан Белорже був відомий, як автор треків у світі електронної музики

Музиканта Kavinsky знайшли мертвим у власному будинку

Президент Франції Еммануель Макрон вшанував пам'ять померлого французького діджея Kavinsky. Він опублікував відповідний допис у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Еммануель Макрон опублікував зображення, створене з фото французького музиканта Венсана Белорже, який був відомий як діджей Kavinsky. «Kavinsky – вічна гордість Франції», – написав Макрон.

Макрон вшанував пам'ять померлого французького діджея Kavinsky фото: Іnstagram.com/emmanuelmacron

Як пише французька газета Leparisien, Венсана Белорже знайшли мертвим у власному будинку в Парижі ввечері 28 липня. Музикант пішов з життя на 51-му році життя. 31 липня в нього мав бути день народження. Причину смерті музиканта не розголошували. Однією з ймовірних причин може бути інсульт. Відомо, що за декілька днів до смерті Венсан Белорже скаржився на головний біль.

«Було розпочато розслідування причин смерті для встановлення її походження, оскільки рятувальники не виявили жодних підозрілих елементів на місці події», – заявили у паризькій прокуратурі. Наразі поліція веде розслідування у справі про смерть Венсана Белорже.

Kavinsky помер у віці 50 років фото: Іnstagram.com/kavinsky

Музикант, діджей та продюсер Kavinsky (Венсан Белорже) був відомий у світі електронної музики. Однією з його найвідоміших робіт є трек Nightcall, що став саундтреком до фільму «Драйв» 2011 року, де головну роль зіграв голлівудський актор Раян Гослінг.

Цей трек Kavinsky також представив на церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році. Також він є автором десятків треків. Белорже писав саундтреки для відеоігор та фільмів. Серед робіт діджея такі композиції, як «Testarossa Autodrive», «ProtoVision», «Roadgame», «Odd Look» та інші.

Kavinsky на церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році

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