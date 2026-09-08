Поет Вадим Крищенко розірвав багаторічну співпрацю зі своєю арт-директоркою – подробиці

Інна Павленко працювала з Вадимом Крищенком 11 років

Народний артист України Вадим Крищенко та його арт-директорка Інна Павленко завершили співпрацю після багатьох років спільної роботи та дружби. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Інна Павленко, пише «Главком».

За словами Інни Павленко, вона дізналася про своє звільнення не особисто від Вадима Крищенка, а з його сторінки в соцмережах. Для жінки ця новина була неочікуваною.

«З 1 вересня 2026 р. за рішенням 91-річного Вадима Крищенка я перестала бути його арт-директором (хоча, власне, це була лише красива назва, яка не мала під собою ні запису в трудовій, ні стажу, ні зарплати). Щойно прочитала про це на його іншій сторінці. І нагадало мені це повідомлення 24 лютого 2022 р. о 4 ранку. Теж віроломно. Теж без оголошення війни…» – написала вона.

фото: скриншот Інна Павленко/Facebook

Інна Павленко зауважила, що за 11 років роботи з Вадимом Крищенком вона вела його сторінку у Facebook, сторила та займалася розвитком його сайту та YouTube-каналу.

Також арт-директорка займалася зйомками відеокліпів до віршів та ще чималою частиною роботи над поширенням та розвитком творчої спадщини Вадима Крищенка.

фото: скриншот Інна Павленко/Facebook

Інна Павленко також пригадала, як возила ліки та їжу Вадиму Крищенку на початку повномасштабного вторгнення: «Я от думаю: а що після цього огрому буде робити новий арт-директор... Про особисті стосунки мова не йде. Лише нагадаю, що я була єдиною, хто під обстрілами, ризикуючи власним життям, з блокадного Києва возила машиною йому харчі і ліки за 100 км на дачу...»

Інна Павленко працювала з Вадимом Крищенком 11 років фото: Інна Павленко/Facebook

Жінка зауважила, що не отримала від поета ніякої подяки після співпраці довжиною в 11 років. «Коли наступний раз читатимете вірші, пам'ятайте: поет у слові, людина у поступках. І згадайте цей єдиний епізод довжиною в 11 років, який не отримав навіть елементарної подяки. А я дякую Господу, що відвів від мене чужу людину. Спаси і збережи надалі, Отче», – резюмувала вона.

В інтервʼю «Главкому» Вадим Крищенко розповідав, що його з Інною Павленко повʼязує лише робота. Водночас зауважував, що й до знайомства з нею він був відомим.

Поет Вадим Крищенко розірвав багаторічну співпрацю зі своєю арт-директоркою фото: Інна Павленко/Facebook

«Це мій арт-директор. Вона енергійна, багато зробила для мене. Знаєте, колись у мене такий вірш був: «коли у двох переполох, то краще в самоті». Одне діло працювати разом, а друге – брати якісь зобов'язання. Одне з основних правил (життя) каже: після 80-ти не намагайтесь змінити свій сімейний статус. Адже це незвично для людини, яка вже звикла до такого статусу, як у мене зараз, а міняти його у кінці життя на якийсь інший важко. Інна багато робить для того, щоби публікувати в інтернеті матеріали про мене, упорядкувати архів. А відомим Крищенко був і до знайомства з Інною Павлівною», – розповідав поет-пісняр.

Нагадаємо, директор та продюсер народної артистки України, співачки Наталії Бучинської Андрій Стадницький припинив з нею співпрацю після восьми років спільної роботи.