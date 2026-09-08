Поет Вадим Крищенко розірвав багаторічну співпрацю зі своєю арт-директоркою – подробиці
Інна Павленко працювала з Вадимом Крищенком 11 років
Народний артист України Вадим Крищенко та його арт-директорка Інна Павленко завершили співпрацю після багатьох років спільної роботи та дружби. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Інна Павленко, пише «Главком».
За словами Інни Павленко, вона дізналася про своє звільнення не особисто від Вадима Крищенка, а з його сторінки в соцмережах. Для жінки ця новина була неочікуваною.
«З 1 вересня 2026 р. за рішенням 91-річного Вадима Крищенка я перестала бути його арт-директором (хоча, власне, це була лише красива назва, яка не мала під собою ні запису в трудовій, ні стажу, ні зарплати). Щойно прочитала про це на його іншій сторінці. І нагадало мені це повідомлення 24 лютого 2022 р. о 4 ранку. Теж віроломно. Теж без оголошення війни…» – написала вона.
Інна Павленко зауважила, що за 11 років роботи з Вадимом Крищенком вона вела його сторінку у Facebook, сторила та займалася розвитком його сайту та YouTube-каналу.
Також арт-директорка займалася зйомками відеокліпів до віршів та ще чималою частиною роботи над поширенням та розвитком творчої спадщини Вадима Крищенка.
Інна Павленко також пригадала, як возила ліки та їжу Вадиму Крищенку на початку повномасштабного вторгнення: «Я от думаю: а що після цього огрому буде робити новий арт-директор... Про особисті стосунки мова не йде. Лише нагадаю, що я була єдиною, хто під обстрілами, ризикуючи власним життям, з блокадного Києва возила машиною йому харчі і ліки за 100 км на дачу...»
Жінка зауважила, що не отримала від поета ніякої подяки після співпраці довжиною в 11 років. «Коли наступний раз читатимете вірші, пам'ятайте: поет у слові, людина у поступках. І згадайте цей єдиний епізод довжиною в 11 років, який не отримав навіть елементарної подяки. А я дякую Господу, що відвів від мене чужу людину. Спаси і збережи надалі, Отче», – резюмувала вона.
В інтервʼю «Главкому» Вадим Крищенко розповідав, що його з Інною Павленко повʼязує лише робота. Водночас зауважував, що й до знайомства з нею він був відомим.
«Це мій арт-директор. Вона енергійна, багато зробила для мене. Знаєте, колись у мене такий вірш був: «коли у двох переполох, то краще в самоті». Одне діло працювати разом, а друге – брати якісь зобов'язання. Одне з основних правил (життя) каже: після 80-ти не намагайтесь змінити свій сімейний статус. Адже це незвично для людини, яка вже звикла до такого статусу, як у мене зараз, а міняти його у кінці життя на якийсь інший важко. Інна багато робить для того, щоби публікувати в інтернеті матеріали про мене, упорядкувати архів. А відомим Крищенко був і до знайомства з Інною Павлівною», – розповідав поет-пісняр.
Нагадаємо, директор та продюсер народної артистки України, співачки Наталії Бучинської Андрій Стадницький припинив з нею співпрацю після восьми років спільної роботи.
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