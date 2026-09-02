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Андрій Хливнюк готовий позбутися звання заслуженого артиста: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андрій Хливнюк цьогоріч отримав звання заслуженого артиста України
фото: Іnstagram.com/andriihorolski

Андрій Хливнюк визнав, що деяких зірок потрібно позбавити їхніх звань

Лідер гурту «Бумбокс», співак Андрій Хливнюк заявив, що готовий відмовитися від свого звання заслуженого артиста. Він пояснив свою позицію та висловився про це у Facebook, пише «Главком».

Андрій Хливнюк прокоментував тему позбавлення державних нагород та почесних звань українських артистів. Він вважає, що деяким зіркам дійсно доведеться залишитися без їхніх звань. «Позбавляти звань і нагород «діячів культури» все рівно доведеться. Питання тільки, за антиукраінську, або за проукраїнську позицію», – написав він.

Андрій Хливнюк готовий позбутися звання заслуженого артиста: подробиці фото 1
фото: скриншот Андрій Хливнюк /Facebook

Однак співак не хоче перебувати у списку із зірками, позиція яких не відповідає їхньому статусу заслуженого чи народного артиста України. Тож Хливнюк готовий відмовитися від свого звання заслуженого артиста. «Я не проти позбутися свого «заслуженого», в такій компанії це лютий «крінж», – висловився музикант.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності підписав указ про присвоєння почесних звань. Серед нагороджених звання заслуженого артиста України отримав співак, вокаліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

До слова, на сайті президента України з’явилася петиція з вимогою позбавити репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання заслуженого артиста України. Зрештою кількість петицій збільшилася. Автори звернення закликають переглянути звання Потапа. У публічній діяльності репера вбачають популяризацію російськомовного культурного продукту, знецінення та висміювання української мови, співпрацю з росіянами тощо. Зрештою Потап відреагував на петицію із закликом позбавити його звання заслуженого артиста України. 

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Теги: Андрій Хливнюк державні нагороди артист співак Потап шоубіз

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