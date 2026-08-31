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Потап і Настя стали героями російських пропагандистських ЗМІ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Потап і Настя Каменських відновили свій дует, назвавши його російськомовним проєктом
фото: Іnstagram.com/potapinastya_official

Потап і Настя потрапили у низку скандальних обговорень за останній час

Український репер Потап і співачка Настя Каменських стали зірками російських новин. У пропагандистських медіа обговорюють нещодавні заяви співачки та спільне відео артистів, де вони пожартували про українську та російську мови. Про це пише «Главком», посилаючись на допис Telegram-каналу російського агентства «Тасс».

Пропагандистські ЗМІ пишуть про чергову заяву Каменських про російську мову

Так, росіяни обговорюють нещодавні висловлювання співачки Насті Каменських, яка пояснила своє ставлення до війни в Україні. Також прокоментувала своє повернення до російської мови.

«Чому я розмовляю російською? Бо я розмовляю нею з дитинства. Я народилася і виросла в російськомовному Києві, який не належить ані Росії, ані тоталітарному режиму. Тому що на ньому розмовляють мільйони людей, які підтримують Україну по всьому світу», – заявила співачка.

Потап і Настя стали героями російських пропагандистських ЗМІ фото 1
фото: скриншот Тасс/Telegram

Водночас у пропагандистських російських ЗМІ процитували Каменських та зазначили, що вона «виступила проти переслідування російської мови в Україні».

Що російські ЗМІ пишуть про Потапа

Репер Потап теж не залишився без уваги російських медіа. У пропагандистських новинах згадали про те, що співака хочуть позбавити звання заслуженого артиста України. Зокрема, з'явилися вже петиції із закликом позбавити його звання.

«Репера Потапа закликали позбавити звання заслуженого артиста України. Його звинуватили в тому, що він розмовляє російською мовою і тим самим нібито демонструє зневагу до української мови», – йдеться у повідомленні.

Потап і Настя стали героями російських пропагандистських ЗМІ фото 2
фото: скриншот Тасс/Telegram

Також російські ЗМІ цитують рядки з петицій. Зокрема, де автори закликають позбавити Потапа звання через «систематичну публічну зневагу до української мови та культури».

Потап і Настя стали героями російських пропагандистських ЗМІ фото 3
фото: скриншот Риа Новости/Telegram

Крім того, росіяни звернули увагу на відео Потапа і Насті, яке обурило українців. Дует із насмішкою висловився про українську мову. Водночас свій вибір говорити російською мовою артисти назвали «свободою». «Кілька днів тому Потап і Настя Каменських опублікували в соцмережах жартівливе відео, у якому в глузливій формі прокоментували обмеження на використання російської мови в Україні», – йдеться в російських ЗМІ.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських заявила, що Україна відмовилася від неї з Потапом. Вона пояснила, чому знову заговорила російською мовою та як ставиться до війни в Україні. До того ж Потап і Настя Каменських обурили мережу черговим відео. Артисти з насмішкою висловилися про українську мову та свій вибір говорити російською. 

Також повідомлялося, репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, відреагував на петицію із закликом позбавити його звання Заслуженого артиста України. Автор петиції звинувачує Потапенка в тому, що він «регулярно висловлює публічну зневагу до української мови та культури», а також пропагує поширення російської мови в Україні коштом зменшення використання української.

До слова, Настя Каменських з Потапом не планують випускати пісню українською мовою. Водночас за словами Потапа, він працює над цим питанням та нагадав про те, що їхній спільний проєкт є російськомовним. 

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Теги: росія Потап росіяни Настя Каменських шоубіз

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