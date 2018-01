Международный день The Beatles. 15 интересных фактов о группе

Увлекательные и малоизвестные факты о легендарной группе

Сегодня, 16 января, уже 16- год подряд отмечается Международный день группы The Beatles. Именно в этот день 1957 года в Ливерпуле (Великобритания) открылся клуб The Cavern, в котором и начался звездный путь тогда еще никому неизвестных молодых исполнителей — Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Через несколько лет к ним

Сегодня, 16 января, уже 16- год подряд отмечается Международный день группы The Beatles. Именно в этот день 1957 года в Ливерпуле (Великобритания) открылся клуб The Cavern, в котором и начался звездный путь тогда еще никому неизвестных молодых исполнителей — Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Через несколько лет к ним присоединился и Ринго Старр.

В связи с этим «Главком» предлагает вспомнить 15 интересных фактов о легендах рок-н-ролла:

1. Каждые 15 секунд где-то в мире играет песня The Beatles.

2. Ни один из участников группы не знал нотной грамоты.

3. Все четверо участников группы, будучи британцами, в свое время женились на американках.

4. Половина участников квартета — левши: Пол и Ринго.

5. Вещи The Beatles продают за бешеные деньги: фото The Beatles 1965 года продали за 45 тысяч долларов, пластинку с автографами — за 300 тысяч долларов, гитару The Beatles — за 408 тысяч долларов.

6. Легендарная песня Imagine стала гимном пацифизма. Эту композицию сыграл на пианино перед бойцами «Беркута» участник Евромайдана. Сын Джона Леннона Шон выразил свое восхищение украинским пианистом. Также песню Imagine исполнил пианист в самом сердце Франции, вблизи концертного зала «Батаклан» в Париже, где в результате теракта погибло более сотни людей.

7. The Beatles стал первым в истории, кто напечатал на обратной стороне обложки альбома тексты всех песен. Альбом Sgt. Pepper'S Lonely Hearts Club Band.

8. Джордж Харрисон стал основоположником благотворительных концертов. 1 августа 1971 года музыкант организовал два благотворительных концерта в поддержку Бангладеш.

9. В песне Hey, Jude можно услышать возглас Пола: "Oh, fucking hell!". Это была реакция на неправильный аккорд. По настоянию Джона, фразу оставили в оригинальной записи и лишь слегка приглушили.

10. Изначально композиция Yesterday называлась «Яичница» (Scrambled Eggs). Вот как звучала первая строка: Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs.

11. Лишь в 2017 году вдова участника The Beatles Джорджа Харрисона Оливия нашла рукопись неизвестной песни легендарной группы, которую музыканты посвятили барабанщику группы Ринго Старру. Композиция называется Hey Ringo и была написана в 1970-х годах. Оливия Харрисон показала рукопись Ринго Стару, который, по словам женщины, никогда не видел эту песню и был очень удивлен. Рукопись она отдала ему и кроме того, текст песни собираются включить в расширенную версию мемуаров Джорджа Харрисона I Me Mine.

12. По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), Beatles продали 178 миллионов записей в Соединенных Штатах. Это больше, чем любой другой исполнитель в истории музыки США.

13. Фрэнк Синатра часто публично выражал свое восхищение группой, и однажды сказал, что "Something" — самая великая песня о любви, которая когда-либо была написана.

14. Некоторые ученые предположили, что несколько песен Beatles могут помочь детям с аутизмом и другими отклонениями. В частности, они ссылаются на песни "Here Comes The Sun", "Octopus’s Garden", "Yellow Submarine", "Hello Goodbye", "Blackbird" и "Lucy in the Sky with Diamonds".

15. The Beatles проходили прослушивание на Decca Records 1 января 1962 года, но им отказали, потому что "группы с гитарами вышли из моды", а также потому, что "участникам группы не хватает таланта". Лейбл Decca вместо этого выбрал группу под названием Tremeloes, которую никто не помнит сегодня. Это широко считается самой большой ошибкой в истории музыки двадцатого века.