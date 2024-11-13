Вбивство Ірини Фаріон: суд продовжив запобіжний захід підозрюваному

Чоловік був затриманий у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року і з того часу перебуває під вартою

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 12 січня 2025 року включно

За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що підозрюваний перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 12 січня 2025 року включно.

«Існує ризик, що підозрюваний у випадку зміни запобіжного заходу може переховуватися від органів досудового розслідування і суду», – сказав прокурор. Водночас адвокат підозрюваного Ігор Сулима наголосив, що ризики, які навів прокурор, не мають підстав.

Чоловік був затриманий у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року і з того часу перебуває під вартою.

Нагадаємо, йому інкриміновано умисне вбивство громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.