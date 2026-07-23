У київському ліцеї затримано чоловіка з ножем: деталі інциденту

Дезорієнтований чоловік заявив про «переслідування» та намагався пройти коридорами навчального закладу

Уранці до одного з київських ліцеїв зайшов чоловік із ножем у руках. Завдяки оперативним діям працівників «Муніципальної охорони» зловмисника вдалося знешкодити та утримувати до приїзду поліції та медиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Муніципальну охорону» Києва.

Чоловік поводився дезорієнтовано й стверджував, що його нібито переслідують невідомі. Охоронник, який чергував у закладі, одразу відвернув увагу відвідувача на себе. Йому вдалося встановити контакт із чоловіком та переконати його покласти ніж на землю

Ніж, вилучений у агресивного чоловіка фото: Муніципальна охорона

Проте за кілька хвилин візитер знову почав нервувати, відштовхнув співробітника охорони й спробував прориватися далі коридором ліцею. Працівники «Муніципальної охорони» заблокували його пересування та утримували ситуацію під контролем до прибуття групи оперативного реагування та наряду Національної поліції.

На місце події також викликали слідчо-оперативну групу та бригаду швидкої допомоги. Після огляду лікарі встановили, що чоловік потребує спеціалізованої медичної допомоги, та госпіталізували його до профільної лікарні. Зброю вилучили поліцейські.

Дезорієнтованого чоловіка госпіталізували до лікарні фото: Муніципальна охорона Києва

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення агресивних чи неадекватних осіб не варто вступати з ними в конфлікт – слід негайно кликати на допомогу спеціальні служби.

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