Помер відомий український режисер сербського походження

Рідні повідомили причину смерті режиссера

Помер український режисер, продюсер та сценарист сербського походження Бата Недич (Светислав Богославович). Кінематографіст пішов із життя у віці 64 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис рідних режисера на його сторінці.

Бата Недич помер після тривалої боротьби зі складною хворобою. Актора не стало 25 червня. «З розбитим серцем вимушена повідомити, що вчора 25.06.2026 Светислав Богославович пішов до Творця. Ми довго боролися з хворобою, але програли цю війну. Дякую всім, хто нас підтримував у цей важкий період», – написали рідні.

фото: Светислав Богославович/Facebook

Про смерть Бати Недича (Светислава Богославовича) також повідомила Одеська кіностудія, де він працював, та висловила співчуття рідним режисера. У кіностудії розповіли, що історичний телесеріал «Фільма для НЕПмана», над яким працював Недич, завершиться без нього.

«Пішов із життя режисер Бата Недич – талановитий кінематографіст, чиє ім’я пов’язане з низкою проєктів Одеської кіностудії. Він працював із нами над серіалами «Лікар Філатов» та «Іванова, 45», документальним фільмом «Військовий кутюр’є», стрічкою «Дві правди» та телесеріалом «Фільма для НЕПмана», вкладаючи в кожну з них свій талант, знання та любов до кіно й нею заряджав усіх навколо. Особливо гірко, що історичний телесеріал «Фільма для НЕПмана» буде завершено вже без нього. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Бати. Світла пам’ять…», – йдеться в повідомленні.

фото: Одеська кіностудія /Facebook

Про смерть Бати Недича висловився його колега, сценарист і письменник Андрій Кокотюха. «Помер Бата Недич. Режисер першого – від 2000 року, з урахуванням «Украденого щастя» (2004), але то все – україномовного серіалу «Століття Якова». Роман Володимира Лиса, сценарій мій. Бата встиг зняти своє останнє кіно – волею долі, теж за моїм сценарієм. Сумую», – написав він.

фото: Andriy Kokotuha/Facebook

Бата Недич (Светислав Богославович) народився в 1962 році в Белграді (Сербія). Після військової служби він вирушив на навчання до СРСР, а після розпаду Радянського Союзу залишився жити і працювати в Україні.

Свою режисерську кар’єру Недич розпочав на кіностудії імені Довженка, де в 1989 році створив перший фільм. Із 1993 року він мешкав у Києві, а з 2017 року переїхав до Одеси. Працював продюсером на телеканалі «Інтер».

фото: Светислав Богославович/Facebook

Був режисером різних телепроєктів, серед яких «Зцілення любов’ю», «Століття Якова», «Іванова, 45», «Село на мільйон» і «Хазяйка». Також він знімався в епізодичних ролях, зокрема, у мінісеріалі «Украдене щастя» (2004). Із 2025 року працював над створенням серіалу «Фільма для НЕПмана».