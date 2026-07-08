Акторка Вікторія Білан потрапила в лікарню (фото)

Вікторія Білан повідомила про проблеми зі здоровʼям

Українська акторка Вікторія Білан опинилася в лікарні. Зірка показалася під час процедури та прокоментувала свій стан. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку актриси в Іnstagram.

7 липня Вікторія Білан опублікувала сторис із фото із лікарні. На світлині видно лікарів, які, ймовірно, проводять зірці пункцію колінного суглоба. Деталей процедури та що саме сталося з акторкою, вона не пояснила.

фото: скриншот vikki.bilan/Instagram

У наступній сторис артистка опублікувала своє фото з лікарні та подякувала людям, які її підтримують та перебувають поруч у складний момент. «Дякую всім, хто поруч», – написала Білан.

фото: скриншот vikki.bilan/Instagram

Згодом Вікторія Білан записала нове відео. Акторка показалася із сином на руках. На кадрах видно, що коліно актриси повністю перебинтоване. Проте вона з посмішкою повідомила, що в неї із сином усе добре і вони здорові.

фото: скриншот vikki.bilan/Instagram

«Друзі, повідомляємо вам, що в нас усе добре, ми живі та здорові. Слава Богу, дякуємо всім за підтримку. І хочемо сказати: вони не дочекаються», – сказала знаменитість.

Нагадаємо, Вікторія Білан-Ращук 5 жовтня 2025 року народила другу дитину. В акторки з її ексчоловіком Володимиром Ращуком народився хлопчик, якого назвали Яремою.

Зазначимо, українська актриса Вікторія Білан розлучилася зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком. Відбувся суд у справі про розлучення акторів Вікторії Білан та Володимира Рашука. За словами зірки, її ексчоловік не з'явився у суді, оскільки перебуває у війську.

Напередодні актриса Вікторія Білан-Ращук розійшлася зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком після того, як дізналася про його зраду. Під час того, як чоловік акторки перебував у ЗСУ, він зустрів іншу жінку та почав із нею стосунки. За словами зірки, коли вона з чоловіком відвідувала останню процедуру штучного запліднення (ЕКЗ), він вже перебував у стосунках з іншою жінкою. На той момент Вікторія Білан-Ращук не знала про зраду чоловіка.