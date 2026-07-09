Повернення «Фабрики зірок»: названо імʼя третього судді

Суддівську команду доповнив відомий продюсер

Талант-шоу «Фабрика зірок», яке знову повертається на екрани, продовжує розкривати імена суддів. Стало відомо, хто ще приєднався до зіркової команди шоу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Sweet.Tv.

Третім суддею нової «Фабрики зірок» став музичний продюсер та автор пісень Іван Клименко. Іван Клименко є автором хітів зірок українського шоубізнесу.

«Він є співавтором переможної пісні «Стефанія» гурту Kalush Orchestra, а також співавтором композиції «Teresa & Maria» alyona alyona & Jerry Heil, яка представляла Україну на «Євробаченні-2024» та посіла третє місце. Серед найвідоміших робіт Івана – «А я все плакала», «Кохаю, але не зовсім» та «Вотсап» Дорофєєва, «Salut papa» Kola, «Зірочка палай» Анни Трінчер, «Кульбаби» Тоні Матвієнко та «Порічка» Kola і Yaktak та десятки інших хітів», – йдеться у дописі.

За словами Івана Клименка, він радий бути причетним до відкриття молодих талантів, а також передавати їм свій досвід. «Я неймовірно радий бути дотичним до цього проєкту. Я обрав для себе шлях розвитку української музики і давно для себе визначив, що популяризація культури – це справа мого життя. Для мене важливо працювати з артистами та допомагати їм зростати», – прокоментував Іван Клименко.

Зазначимо, разом з Іваном Клименком у суддівській команді також будуть продюсерка, засновниця та CEO музичного лейбла «Pomitni», співзасновниця платформи «На її основі» Ірина Горова, а також режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв.

Як повідомляв «Главком», ведучим нової «Фабрики зірок» став український співак Володимир Дантес. Співведучою Володимира Дантеса стала блогерка Даша Кубік. Ведучу можна буде побачити не лише на сцені, а й за лаштунками. Вона допомагатиме та підтримуватиме учасників. Також «Главком» розповідав про артистів, імена яких відкрила «Фабрика зірок».