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Петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста набрала голоси

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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У діяльності Потапа автори петиції вбачають популяризацію російськомовного культурного продукту
фото: Іnstagram.com/realpotap

Ще одна петиція з ініцювання позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України продовжує збирати голоси

Петиція на сайті президента України із закликом позбавити репера та продюсера Потапа (Олексія Потапенка) звання заслуженого артиста України зібрала необхідну кількість голосів. Про це пише «Главком» із посиланням на петицію №22.

Так, петиція ініціаторки Катерини Таран наразі налічує понад 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент. Ця петиція передбачає ініціювання процедури позбавлення Олексія Потапенка звання заслуженого артиста України та закликає Володимира Зеленського переглянути публічну діяльність репера.

Петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста набрала голоси
Петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста набрала голоси
фото: скриншот petition.president.gov

Зокрема, авторка зазначає, що Потап популяризує російськомовний культурний продукт. Його діяльність також містить ознаки знецінення та висміювання української мови та співпраці з росіянами.

Зазначимо, на сайті президента опублікована ще одна петиція із закликом позбавити Олексія Потапенка звання заслуженого артиста. Її автором є Сергій Марченко.

Ще одна петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України продовжує збирати голоси
Ще одна петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України продовжує збирати голоси
фото: скриншот petition.president.gov

На його думку, Потап зневажає українську мову та пропагує поширення російської мови. Марченко називає репера людиною, яка не гідна звання заслуженого артиста. Нині петиція зібрала понад 16 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

Як писав «Главком», репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, іронічно відреагував на петицію із закликом позбавити його звання заслуженого артиста України.

До слова, український репер Потап і співачка Настя Каменських стали зірками російських новин. У пропагандистських медіа обговорюють нещодавні заяви співачки та спільне відео артистів, де вони пожартували про українську та російську мови. А також заклики українців позбавити Потапа звання заслуженого артиста.

Також повідомлялося, Потап і Настя Каменських, які нещодавно возз'єдналися в дуеті після багаторічної перерви, виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок, які заспівали російською мовою.

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Теги: Володимир Зеленський петиція Потап державні нагороди

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