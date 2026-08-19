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Павло Зібров у Зоні: у S.T.A.L.K.E.R. 2 зазвучить понад 300 нових українських пісень

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Павло Зібров у Зоні: у S.T.A.L.K.E.R. 2 зазвучить понад 300 нових українських пісень

«Шкільний вальс» Павла Зіброва посеред постапокаліптичної Зони

«Стефанія» Kalush Orchestra, композиції Павла Зіброва та Monokate – лише частина музики, яку почують гравці у першому сюжетному доповненні для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Загалом у DLC «Ціна надії» звучатиме понад 300 українських композицій.

Почути «Шкільний вальс» Павла Зіброва посеред постапокаліптичної Зони звучить майже як жарт, однак саме такий музичний сюрприз підготувала українська студія GSC Game World українського підприємця Максима Кріппи для гравців S.T.A.L.K.E.R. 2. У першому сюжетному доповненні до гри звучатимуть понад 300 композицій українських виконавців різних поколінь.

Українські пісні вже стали частиною світу S.T.A.L.K.E.R. 2. Їх можна почути на радіо, у таборах сталкерів, на базах, у барах та біля багаття. Тобто знайомі українські хіти не просто сформують окремий саундтрек, а супроводжуватимуть гравців у різних моментах проходження.

Однією з найбільш неочікуваних появ стане музика народного артиста України Павла Зіброва. Його композиції звучатимуть поруч із треками сучасних українських виконавців, поєднуючи різні епохи та стилі української музики. Але цим роль співака в доповненні для S.T.A.L.K.E.R. 2 не обмежиться: Зібров стане голосом Арени – локації, де організовують бої заради розваги, – і виступить її ведучим, супроводжуючи поєдинки просто в грі.

Павло Зібров зізнався, що сам не є завзятим геймером, проте не приховує гордості за те, яку увагу український S.T.A.L.K.E.R. отримав у світі:

«Для мене велика честь і задоволення бути частиною S.T.A.L.K.E.R. 2. Я сам не є великим шанувальником відеоігор, але дуже багато чув про цю гру – і в Україні, і за кордоном. Те, наскільки тепло її прийняли у світі, наскільки багато людей знають і говорять про український S.T.A.L.K.E.R., – це справді викликає гордість. Особливо мені близько те, що в грі звучать українські мотиви, українська музика, зокрема ретро-пісні. Для мене це дуже важливо, тому що наша музична спадщина – це частина нашої історії, нашої культури, нашого коду. Як кажуть: хто не має минулого, той не має майбутнього. А музика – це наша ДНК, те, що передається від покоління до покоління і залишається з нами назавжди. Тому мені дуже приємно, що мої пісні теж стали частиною цього світу. Я радий, що зміг долучитися до проєкту не лише своїми піснями, а й озвученням персонажа. Для мене це дуже цікаве поєднання – коли музика, яка вже стала частиною нашої культурної пам’яті, зустрічається з сучасними технологіями та новим поколінням. Пишаюся тим, що це український проєкт, який показує нашу культуру, нашу музику і нашу творчість усьому світу».

Серед артистів, чиї пісні також з'являться у DLC, – Monokate. GSC Game World уже показала відео, в якому в Зоні звучить її композиція «Нас несе». «Її голос скоро звучатиме в Зоні, тож будьте уважними та дослухайтеся!» – зазначили розробники.

Не обійдеться й без одного з найвідоміших українських треків останніх років – «Стефанії» Kalush Orchestra. Саме ця композиція принесла Україні перемогу на «Євробаченні-2022». У GSC Game World натякнули, де цю пісню можна буде почути. «Ми вже чуємо, як біля поодиноких вогнищ грають знайомі мелодії від Kalush Orchestra», – прокоментували у компанії.

Українська музика залишається важливою частиною S.T.A.L.K.E.R. 2 ще з часів виходу основної гри – у «Серці Чорнобиля» було понад 400 українських композицій. «Ціна надії» продовжує цю традицію: разом із 300+ новими треками доповнення загальна кількість української музики у грі сягає вже 700 композицій різних років і жанрів – від легенд естради до представників нової сцени. 

Перше сюжетне доповнення «Ціна надії» для гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля розробляє українська студія GSC Game World, що входить до екосистеми інвестиційного холдингу ARS Capital підприємця Максима Кріппи. Воно стане доступним для гравців 20 серпня 2026 року. У центрі сюжету – давнє протистояння угруповань «Долг» і «Воля». На гравців чекають нові сюжетні лінії, персонажі й локації, серед яких Залізний ліс, ЧАЕС і Просторова бульбашка.

Теги: музика Павло Зібров

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