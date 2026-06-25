Чи коректно користуватися гаджетами в театрі? Скандал у Британії спровокував глобальну дискусію

Актори розповіли про іниденти порушення етикету з боку глядачів під час вистав

У Великій Британії розгорілася дискусія щодо етикету в театрах. Скандал стався після інциденту на виставі Inter Alia за участю акторки Розамунд Пайк. Вона зробила зауваження глядачеві, який листувався телефоном. Зірки підтримали акторку, зокрема й актор Стівен Менґан. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Times.

Стівен Менґан долучився до дискусії, прокоментувавши проблему користування гаджетами в театрі. На його думку, глядачі нібито не розуміють, що перебувають у театрі, коли на сцені виступають актори. «Якщо вони дістають телефон і починають переписуватися, ми це бачимо. Якщо вони нахиляються до друга і щось шепочуть, ми це чуємо», – сказав актор.

В інтерв'ю Менґан розповів про подібний інцидент, коли він зіткнувся з неповагою з боку глядачів. Це сталося під час бродвейської вистави, коли один із відвідувачів у першому ряду поклав ноги на сцену.

За словами артиста, він скинув їх зі сцени. «Ви ж не заходите до офісу свого бухгалтера і не кладете ноги йому на стіл. Я скинув ці ноги зі сцени. На цьому все закінчилося», – сказав він.

Крім Стівена Менґана, на інцидент із Розамунд Пайк відреагували й інші зірки. Вони підтримали акторку, адже подібні випадки трапляються часто. Наприклад, акторка Синтія Еріво одного разу перервала виставу «Дракула», помітивши, що хтось із залу знімає її на телефон.

Актор Ендрю Скотт, виконуючи роль Гамлета, був змушений зупинитися посеред знаменитого монологу «Бути чи не бути», коли побачив у залі глядача з відкритим ноутбуком. Схожа ситуація сталася й із зіркою Голлівуду Бенедиктом Камбербетчем. Під час вистави він звертався до публіки з проханням не вести відеозйомку, пояснюючи, що світло від камер відволікає його та заважає зосередитися на ролі.

Водночас у театрі Royal Shakespeare Company одну з відвідувачок попросили залишити зал після того, як плач її дитини кілька разів перервав хід вистави «Буря».

Нагадаємо, відомий одеський театр втрапив у гучний мовний скандал. Там виявлено численні російськомовні вивіски, заборонену літературу та порушення в соцмережах, через що на заклад склали одразу чотири адміністративні протоколи.