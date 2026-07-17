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Легендарний Анатолій Хостікоєв пояснив, чому переживає за синів-акторів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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В’ячеслав та Георгій Хостікоєви пішли життєвою стежкою зіркового батька
фото: Іnstagram.com/khostikoiev / jetsetter.ua

У Хостікоєва двоє синів від різних дружин: обидвоє грають у провідних театрах столиці

Двоє синів народного артиста України Анатолія Хостікоєва, Георгій та В’ячеслав, перейняли його талант та обрали шлях акторів. Зірковий батько розповів в інтервʼю «Главкому», чому переймається за дітей та як поставився до вибору їхньої професії.

За словами Анатолія Хостікоєва, він був радий, коли його сини обрали шлях акторства. Адже він вважає цю професію однією з найкращих. Однак Хостікоєв переймається, аби його сини мали ролі та роботу.

«Коли мої сини вирішили стати акторами, я був радий. Єдине, про що я думав, чи є в них до цього хист. З’ясувалося, що є і в Георгія, і в Славка. Єдине, за що я переживаю, щоб вони не були акторами без ролей. Але кожен із них уже знайшов свій шлях. Георгій потужно працює в Театрі на Подолі (президент 26 червня присвоїв Георгію Хостікоєву звання заслуженого артиста – «Главком»). Він більше схожий на мене, і я впізнаю в ньому себе. Славко схожий зовні на маму й дуже талановитий по-своєму», – пояснив актор.

Георгій Хостікоєв, який став широко відомий глядачам за легендарним мюзиклом «Сорочинський ярмарок», отримав заслуженого артиста
Георгій Хостікоєв, який став широко відомий глядачам за легендарним мюзиклом «Сорочинський ярмарок», отримав заслуженого артиста
фото: george_khostikoev/instagram

Артист зазначив, що його сини також не розчарувалися у своєму виборі – стати акторами.

Анатолій Хостікоєв поділився власною історією, як випадково став актором. «Я вважаю акторську професію найкращою у світі, хоча сам – із сім’ї лікарів. Актором я став випадково. Мій друг Микола Кулінич, котрий потім став надзвичайним послом України в Японії, а потім і в Австралії, підбив мене до вступу в театральний! Сам не пішов, а от я став актором. Для мене професія актор тоді була – «повыпендриваться». Коли нас водили до Театру Франка, то я сидів на балконі і дражнив акторів, які виходили на сцену. Поруч сиділи мої однокласниці, а я кривлявся. Не знав я тоді, що буду виходити на цю ж сцену. А коли вже відчув смак цієї професії, зрозумів, що вона найкраща», – поділився актор.

В’ячеслав Хостікоєв грає у виставі батька «Король Лір»
В’ячеслав Хостікоєв грає у виставі батька «Король Лір»
фото: Julia Weber/Facebook

Анатолій Хостікоєв зізнався, що вчиться нового у своїх дітей, зокрема сина Вʼячеслава. «Слава – хороший актор і хороша людина! Він уже дорослий, і я багато чому в нього вчусь. Буває таке, що нічого не хочеться, пішла хандра, і він відчуває мій стан. Тоді він бере мене за жабри. І коли я починаю «умнічать» і казати «нам би вижити», він каже: «Батьку, нам треба жити, а не виживати. Така наша доля і історія», – розповів батько.

Актор розповів, як Вʼячеслав Хостікоєв отримав виробничу травму. «Синця він отримав на генеральній репетиції. У сцені бою він влетів у гарду, після чого впав і мало не втратив свідомість. Його забрали до лікарні, і я взагалі не знав, що буде далі? Я навіть не підходив до нього, а просто сів, закрив очі й подумав: «Капець!» – пояснив він.

Також Анатолій Хостікоєв прокоментував тему бронювання акторів. За його словами, синів забронювали не через те, що вони діти зірок. «Річ у тім, що їх забронювали не через те, що вони сини Сумської чи Хостікоєва. Їх забронював театр, як і інших акторів», – пояснив він.

Водночас митець запевнив, що українські актори театру Франка підуть на фронт за потреби. «Я не можу відповісти на це питання, бо не знаю. Як відбувається це бронювання. Але запевняю вас: наші актори так само підуть служити, якщо виникне в них потреба! У театрі на Подолі є актори, які загинули, а в нашому театрі є ті, про яких ми досі не знаємо, де вони, а Вітя Красін (очолював столярно-механічний цех Театру Франка – «Главком») загинув на фронті. Ми всі ходимо під одним богом, і в кожного своя доля», – резюмував Хостікоєв.

Раніше «Главком» розповідав про цікаві факти з його життя та кар’єри українського актора театру та кіно В'ячеслава Хостікоєва. 26 червня актор відзначив свій ювілей – 30 років. Він зростав у родині видатних українських артистів. Батько В'ячеслава Хостікоєва Анатолій Хостікоєв є відомим актором театру та кіно, театральним режисером. Мати актора – видатна акторка, народна артистка України Наталія Сумська.

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Теги: діти актор син Анатолій Хостікоєв В’ячеслав Хостікоєв Георгій Хостікоєв

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