100-річна британка, яка викурює до 40 сигарет на день, розкрила секрет свого довголіття

Маргарет народилася у 1926 році в Бристолі й пережила Другу світову війну

Попри поважний вік, Маргарет досі живе самостійно та пересувається по дому

Британка Маргарет Хем, якій у суботу, 27 червня, виповнилося 100 років, назвала несподіваний секрет свого довголіття – мармелад, міцний чай і сигарети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Попри поважний вік, Маргарет досі живе самостійно та пересувається по дому. Її 47-річна онука Рейчел Метьюз розповіла, що бабуся ніколи не відмовлялася від своїх звичок, попри попередження про шкоду для здоров’я.

За словами Рейчел, Маргарет щодня викурює від 20 до 40 сигарет і «ніколи не зупинялася».

«Вона завжди курила і не збирається припиняти найближчим часом», – сказала онука.

Також Маргарет любить міцний йоркширський чай із молоком. Причому, за словами родини, це має бути не знежирене, а справжнє жирне молоко з Джерсі.

Онука додає, що бабуся також любить масло й мармелад. Масло, за її словами, Маргарет намазує дуже щедро.

«У неї є масло і мармелад, причому масло має бути товщиною приблизно в дюйм», – розповіла Рейчел.

Вона зазначила, що бабуся майже не вживала алкоголь, але курила все життя. Рейчел називає це іронічним, адже її мати померла у 52 роки після спроб перейти до здоровішого способу життя, тоді як Маргарет вирішила «просто продовжувати».

Рейчел щодня навідує бабусю, а щонеділі вони разом вечеряють у неї вдома. Маргарет також дуже любить проводити час зі своєю 23-річною правнучкою Меган.

Маргарет народилася у 1926 році в Бристолі й пережила Другу світову війну. За словами онуки, вона добре пам’ятає воєнні роки, зокрема бомбардування та бомбосховище біля дому.

Коли Маргарет було близько 18 років, вона вступила до Жіночих допоміжних військово-повітряних сил, створених 1939 року. Там вона прослужила два роки, а згодом переїхала до Кілберна, де зустріла майбутнього чоловіка.

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