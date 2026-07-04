Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото)

Джаггер Лі (на фото справа) позує разом із батьками Памелою Андерсон та Томмі Лі, які обіймаються (на фото зліва)

Памела Андерсон поділилася емоціями від весілля сина

28-річний син Памели Андерсон Ділан Джаггер Лі одружився з дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс. Пара відсвяткувала весілля на південному узбережжі Франції. Про це розповідає «Главком» із посиланням на журнал Vogue.

Ділан Джаггер Лі та Паула Брусс провели церемонію у маєтку в районі Ле-Парк у Сен-Тропе. У цьому місці пара заручилася у 2024 році. На святі були присутні рідні та близькі закоханих. На весілля завітала зіркова мама нареченого Памела Андерсон, а також батько Томмі Лі та старший брат Брендон Лі.

На фото Паула Брусс показалася у пишній весільній сукні з довгим шлейфом. Як відомо, над образом нареченої Паулі допомагала її свекруха. Зокрема, сукню створили модельєри Фернандо Гарсія та Лора Кім для Oscar de la Renta.

Натхненням для дизайну стали класичне французьке кіно, фільм Софії Копполи «Марія-Антуанетта», образ Одрі Гепберн у стрічці «Смішне личко» та архівні колекції бренду.

Памелою Андерсон та Томмі Лі обіймаються на весіллі сина фото: Іnstagram.com/voguemagazine

Ділан Джаггер Лі був одягнений у костюм від бренду Genuardi, який пошили на замовлення для сина акторки. Памела Андерсон також була на весіллі у сукні гірчичного кольору з жакардової тканини від Oscar de la Renta, яку створили індивідуально для неї.

Джаггер Лі позує разом із Памелою Андерсон фото: Іnstagram.com/voguemagazine

«Я неймовірно щаслива за Ділана й дуже рада відпустити його в цей великий світ. Сльози часом навертаються зовсім несподівано – але це сльози щастя. Як сказав Халіль Джебран: «Батьки — це лук, з якого життя випускає свої стріли», – зізналася Памела Андерсон.

Ділан Джаггер Лі одружився з дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс фото: Іnstagram.com/voguemagazine

За словами Ділана Джаггера Лі, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще у 2017 році — вони були сусідами. «Церемонія була спокійною та дуже зворушливою. Побачити мою прекрасну дружину, яка йшла до мене серед саду польових квітів, було здійсненням мрії», — поділився наречений.

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший та модель Беттіна Андерсон одружилися. Син президента США провів весілля на приватному острові на Багамах. Сестри нареченого Іванка і Тіффані Трамп поділилися кадрами зі святкування.