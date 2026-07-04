Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Джаггер Лі (на фото справа) позує разом із батьками Памелою Андерсон та Томмі Лі, які обіймаються (на фото зліва)
фото: скриншот Іnstagram

Памела Андерсон поділилася емоціями від весілля сина

28-річний син Памели Андерсон Ділан Джаггер Лі одружився з дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс. Пара відсвяткувала весілля на південному узбережжі Франції. Про це розповідає «Главком» із посиланням на журнал Vogue.

Ділан Джаггер Лі та Паула Брусс провели церемонію у маєтку в районі Ле-Парк у Сен-Тропе. У цьому місці пара заручилася у 2024 році. На святі були присутні рідні та близькі закоханих. На весілля завітала зіркова мама нареченого Памела Андерсон, а також батько Томмі Лі та старший брат Брендон Лі.

Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/voguemagazine

На фото Паула Брусс показалася у пишній весільній сукні з довгим шлейфом. Як відомо, над образом нареченої Паулі допомагала її свекруха. Зокрема, сукню створили модельєри Фернандо Гарсія та Лора Кім для Oscar de la Renta.

Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/voguemagazine
Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/voguemagazine

Натхненням для дизайну стали класичне французьке кіно, фільм Софії Копполи «Марія-Антуанетта», образ Одрі Гепберн у стрічці «Смішне личко» та архівні колекції бренду.

Памелою Андерсон та Томмі Лі обіймаються на весіллі сина
Памелою Андерсон та Томмі Лі обіймаються на весіллі сина
фото: Іnstagram.com/voguemagazine

Ділан Джаггер Лі був одягнений у костюм від бренду Genuardi, який пошили на замовлення для сина акторки. Памела Андерсон також була на весіллі у сукні гірчичного кольору з жакардової тканини від Oscar de la Renta, яку створили індивідуально для неї.

Джаггер Лі позує разом із Памелою Андерсон
Джаггер Лі позує разом із Памелою Андерсон
фото: Іnstagram.com/voguemagazine

«Я неймовірно щаслива за Ділана й дуже рада відпустити його в цей великий світ. Сльози часом навертаються зовсім несподівано – але це сльози щастя. Як сказав Халіль Джебран: «Батьки — це лук, з якого життя випускає свої стріли», – зізналася Памела Андерсон.

Ділан Джаггер Лі одружився з дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс
Ділан Джаггер Лі одружився з дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс
фото: Іnstagram.com/voguemagazine
Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото) фото 4
фото: Іnstagram.com/voguemagazine

За словами Ділана Джаггера Лі, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще у 2017 році — вони були сусідами. «Церемонія була спокійною та дуже зворушливою. Побачити мою прекрасну дружину, яка йшла до мене серед саду польових квітів, було здійсненням мрії», — поділився наречений.

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший та модель Беттіна Андерсон одружилися. Син президента США провів весілля на приватному острові на Багамах. Сестри нареченого Іванка і Тіффані Трамп поділилися кадрами зі святкування. 

Читайте також:

Теги: діти Франція весілля фото акторка шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Lego випустила базиліку видатного архітектора Антоніо Гауді
Понад 12 тис. деталей: Lego випустила найбільший за всю історію конструктор (фото)
8 червня, 16:26
Зруйнована квартира Максима Тимошенка
У Києві шахед залетів у кімнату доньки ректора Національної музичної академії (відео)
15 червня, 16:18
Очільник МЗС Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо на саміті G7 у Франції
Сибіга розповів Рубіо, як примусити Путіна до мирних переговорів
16 червня, 14:25
Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
Дмитру Комарову – 43. Ведучий вийшов на зв'язок та поділився особливими фото
17 червня, 16:01
Шестирічного хлопчика, нога якого застрягла у залізній конструкції на дні водойми, визволяли рятувальники
На Київщині шестирічний хлопчик потрапив у металеву пастку в річці
23 червня, 16:13
Путін захопився літаком та потрапив на камери
«Путін впав у дитинство?» Диктатор пестив літак з дивним виразом обличчя (фото)
26 червня, 17:07
Кетрін Шварценеггер має сина Форда Фіцджеральда
Дочка Шварценеггера поділилася кадрами півторарічного сина
Вчора, 13:46
Законопроєкт передбачає, зокрема, повну заборону реклами таких компаній, а також забороняє інфлюенсерам просувати їхню продукцію у соцмережах.
Франція обмежить Shein, Temu й AliExpress
1 липня, 15:51
Ле Пен заявила про президентські амбіції попри вирок суду
«Подруга Путіна» Ле Пен знову націлилася на посаду президентки Франції
2 липня, 19:21

Шоу-біз

Родина легендарного Оззі Озборна увічнить музиканта за допомогою ШІ
Родина легендарного Оззі Озборна увічнить музиканта за допомогою ШІ
Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото)
Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото)
Трагічна загибель Миколи Янченка: Ірина Федишин показала останнє спільне фото з артистом
Трагічна загибель Миколи Янченка: Ірина Федишин показала останнє спільне фото з артистом
100-річний голлівудський актор Дік Ван Дайк показався на ходунках: ексклюзивні кадри
100-річний голлівудський актор Дік Ван Дайк показався на ходунках: ексклюзивні кадри
Злата Огнєвіч вразила сумою для комфортного життя в Києві
Злата Огнєвіч вразила сумою для комфортного життя в Києві
Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II
Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Сьогодні, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua