США вирішили посилити тиск на Росію: під ударом нові галузі

Новий законопроєкт передбачає автоматичне запровадження частини обмежень і розширює санкції далеко за межі банківського сектору

У США підготували законопроєкт, який суттєво розширює санкції проти Росії. Нові обмеження можуть торкнутися фінансового сектору, енергетики, судноплавства, інвестицій, суверенного боргу та інших ключових галузей економіки країни-агресорки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на американську філію «Радіо Свобода».

Як зазначає видання, попередня редакція законопроєкту передбачала, що відповідь Вашингтона на відмову Москви від мирних зусиль майже повністю залежатиме від рішень президента США Дональда Трампа. Водночас у новій редакції цей підхід суттєво змінили.

Тепер значна частина санкцій має набути чинності автоматично протягом 30 днів після остаточного ухвалення закону. За інформацією «Радіо Свобода», переглянутий законопроєкт розширює санкції далеко за межі російських посадовців і банків.

Зокрема, обмеження можуть поширитися на інвестиції, суверенний борг, судноплавство, експорт російських енергоносіїв, імпорт урану, послуги фінансових установ та низку інших секторів російської економіки.

Автор законодавчої ініціативи сенатор Ліндсі Грем під час брифінгу в Києві 10 липня заявив, що нові санкції мають допомогти президенту США якнайшвидше завершити війну в Україні.

За його словами, документ надасть Дональду Трампу потужні інструменти економічного тиску на Москву. Зокрема, законопроєкт дозволить запроваджувати мита та жорсткі обмеження щодо будь-якої країни, яка продовжує купувати російські нафту та газ.

Крім того, під санкції можуть потрапити іноземні компанії та держави, які допомагають Кремлю обходити вже чинні обмеження. Над цією законодавчою ініціативою сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль працювали майже два роки.

Нагадаємо, Ліндсі Грем неодноразово заявляв про необхідність суттєвого посилення санкційного тиску на Росію та її торговельних партнерів. За словами сенатора, економічні обмеження мають стати одним із ключових інструментів, який змусить Кремль відмовитися від продовження війни проти України.