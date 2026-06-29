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Митники попередили про обмеження для вантажівок на кордоні з Румунією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Митники попередили про обмеження для вантажівок на кордоні з Румунією
Обмеження стосується всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх
фото: Державна митна служба України

Обмеження можуть коригуватися залежно від температурного режиму

У звʼязку зі складними погодними умовами у пунктах пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» та «Порубне – Сірет» діятимуть тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«Щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку «виїзд з України», а також їх подальше переміщення територією Румунії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження стосується всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму.

«Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів і перетину державного кордону», – наголосили митники.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області.

До слова, Україна продовжує модернізацію прикордонної інфраструктури на українсько-молдовському напрямку. В Одеській області завершено оновлення чотирьох пунктів пропуску, а також збудовано сучасну сервісну зону для відпочинку водіїв поблизу КПП «Рені – Джюрджюлешть».

Теги: Румунія кордон Державна митна служба

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