Міністр закордонних справ Польщі зробив важливу заяву про війну в Україні

За словами Сікорського, опір України цього року почав переламати хід війни на користь Києва

Сікорський наголосив, що ініціатива у війні більше не належить Росії

Ініціатива у війні в Україні більше не належить агресорці Російській Федерації. Фаза, коли ворог мав перевагу, скінчилася. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю CBS News заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

За словами Сікорського, опір України цього року почав переламати хід війни на користь Києва. Це наразі позбавило Росію ресурсів, необхідних для проведення ефективного вторгнення на східний фланг НАТО.

«Україна, безперечно, здобула перемогу на Чорному морі. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети і БпЛА, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. Схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму», – сказав він.

Міністр додав, що зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. І саме фаза, «коли ініціатива належала Росії, закінчилася».

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може вдатися до провокації, щоб створити привід для нападу на одну з країн НАТО. За його словами, наразі Москва не має достатньо сил для прямої війни з Альянсом, однак не можна виключати інших сценаріїв.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що реакція президента Кароля Навроцького на присвоєння українському підрозділу Сил спеціальних операцій імені Героїв УПА була «неадекватною» та особисто принизила президента України Володимира Зеленського.

За словами Сікорського, він би запропонував інший спосіб реагування, який дозволив би уникнути особистого конфлікту між лідерами двох держав і водночас продемонструвати позицію Польщі щодо історичних питань.