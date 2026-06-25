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Лідер польської опозиції відмовився від української нагороди

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лідер польської опозиції відмовився від української нагороди
Лідер польської опозиції Ярослав Качинський вирішив повернути нагороду, отриману від Зеленського
фото: PAP

Ярослав Качинський заявив, що поверне орден князя Ярослава Мудрого через своє ставлення до українських політичних еліт

Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський оголосив про намір повернути Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня. Політик заявив, що таким чином хоче висловити своє ставлення до українських еліт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Під час пресконференції Качинський пояснив, що рішення не пов'язане зі ставленням до українців. «Я поверну український орден князя Ярослава Мудрого, який є найвищим. У мене є другий ступінь. Це буде висловлення мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до українських еліт. Крім того, це акт лояльності до нашого президента, такі акти сьогодні потрібні», – заявив він.

Орден князя Ярослава Мудрого II ступеня президент України Володимир Зеленський вручив Качинському 1 червня 2022 року. Нагороду польський політик отримав «за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України».

Окремо Качинський розкритикував участь міського голови Львова Андрія Садового у Конференції з питань відновлення України (URC), яка проходить у польському Гданську. На думку Качинського, присутність Садового на конференції свідчить про ставлення України до Польщі.

«На цій конференції присутній міський голова Львова, і незалежно від того, що він бандерівець, ця людина не платить польській фірмі за вже виконану роботу», – сказав політик. 

Нагадаємо, польсько-українські відносини різко загострилися наприкінці травня 2026 року після того, як Зеленський присвоїв підрозділу ЗСУ найменування «імені Героїв УПА». Після того як Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, від польських нагород відмовився глава МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, а також колишні президенти України: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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Теги: Польща скандал Лех Качинський Володимир Зеленський державні нагороди

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