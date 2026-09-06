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Одіозний прокурор Кропива потрапив до бази «Миротворця»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Одіозний прокурор Кропива потрапив до бази «Миротворця»
Сергій Кропива у залі суду
фото: Центр протидії корупції

Потраплянню до «Миротворця» сприяла спецоперація НАБУ і САП під кодовою назвою «Карфаген»

Заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива потрапив до бази «Миротворця». Про це пише «Главком».

У картці фігуранта його названо мародером, злодієм та членом організованого злочинного угруповання. «Свідомі дії, спрямовані на підрив обороноспособності України та довіри до органів влади під час воєнного стану, використання службового становища для особистого збагачення, легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, а також у фабрикація справ проти завідомо невинуватих осіб», – йдеться на сайті. У межах злочинного угруповання Кропива мав псевдо «Канцлер».

Одіозний прокурор Кропива потрапив до бази «Миротворця» фото 1

До цього він обіймав посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП, раніше очолював кібердепартамент ОГП, працював заступником голови Одеської обласної військової адміністрації та був співробітником поліції. У 2022 році його призначили радником генпрокурора за сприяння чоловіка тодішньої очільниці ОГП Ірини Венедіктової – Дениса Колесника, після чого він очолив новостворений департамент без проведення конкурсу.

Потраплянню до «Миротворця» передувала масштабна спецоперація НАБУ і САП під кодовою назвою «Карфаген», спрямована на ліквідацію шахрайських кол-центрів, що обманювали громадян України та країн Європи під «кришуванням» правоохоронців. У вересні 2026 року в межах цієї операції Сергія Кропиву було затримано, а правоохоронці оприлюднили записи прослуховування фігурантів справи.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві запобіжний захід – тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 млн грн. 

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив про більшу суму застави – 200 млн грн, а адвокат підозрюваного просив зменшити її аж у сто разів – до 2 млн. грн.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що Кропиву відсторонили від виконання службових обов’язків.

Кропива на плівках НАБУ говорив про свого керівника, так званого «шефа», у якого по батькові Андрійович. В ОГП заявляли, що під «шефом» слідство розуміє генерального прокурора Руслана Кравченка. Сам Кравченко звинувачення заперечував.

Теги: Центр «Миротворец» операція «Карфаген»

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