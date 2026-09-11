«Вони відірвані від реальності». Продюсер Ясинський висловився про Потапа і Каменських

Михайло Ясинський назвав головний інформаційний тригер інтервʼю Потапа і Каменських

Український продюсер Михайло Ясинський прокоментував скандальне інтервʼю Потапа і Насті Каменських росіянці Катерині Гордєєвій. Він пояснив, яка цільова аудиторія артистів, та прокоментував їхні заяви, які обурили українців. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск каналу Слави Дьоміна на YouTube.

Для кого Потап і Настя записали інтервʼю

На думку Михайла Ясинського, нині Потап і Настя у пошуках аудиторії за межами України, оскільки їхній репертуар російською мовою не цікавить українців. До того ж питання прибутку залишається відкритим.

Зокрема, такі російські інтервʼюери, як Катерина Гордєєва, Ірина Шихман або Юрій Дудь, яким артисти давали інтервʼю, не мають тієї аудиторії, яка б зацікавила або принесла прибуток дуету. «Чи чи є їхня аудиторія частиною того світу, в якому вони колись заробляли дуже великі гроші? Ну, я думаю, що відповідь очевидна. Ні», – зауважив продюсер.

Михайло Ясинський вважає, що інтервʼю Потапа і Насті Катерині Гордєєвій здебільшого зацікавило українську аудиторію. Водночас, наприклад, у Росії його могли подивитися лише з цікавості.

«Я думаю, що тільки завдяки розголосу, який набуло це інтерв'ю в Україні, це можливо подивляться в Росії одні для того, щоб використовувати це у своїй пропаганді, хтось через цікавість. Немає зараз медійної мережі, через яку Потап і Настя, або будь-який популярний артист, який в тодішні довоєнні часи був популярний в Росії, але покинув її, не має зараз інструменту впливу на ту багатомільйонну аудиторію. Не має фізично. Мені здається, що це інтерв'ю побачили, насамперед в Україні. Тут є розголос. А люди, які дивляться Шихман, Гордеєву, Дудя, вони просто подивилися це і посміялися з цього, тому що це не їхні герої», – зазначив Ясинський.

Яким був головний меседж інтервʼю Потапа і Насті

Михайло Ясинський вважає, що Потап і Настя хотіли зробити головним інформаційним тригером цього інтервʼю заяву про те, що Каменських не може мати дітей.

«Я думаю, навіть вони це проговорювали і, можливо, була стратегічна думка про те, що залишити такий самий емоційний зв'язок з аудиторією, щоб її трошки, ну, пожаліли і зрозуміли як жінку. Вона сказала про те, що вона не може мати дітей. Але запам'ятали трошки інше. Про це ніхто не говорить», – сказав він.

На думку продюсера, якби дует хотів би привернути увагу російської аудиторії та торкнутися теми мови, вони інакше вибудували б своє інтервʼю. Окремо Ясинський прокоментував заяви про мову та висловлювання, які торкнулися теми війни. Він зауважив, якщо артисти не зрозуміли, чому їхні слова викликали обурення в українців, тоді вони дійсно «відірвані» від реальності, в якій нині живе Україна.

«Якщо вони дивилися це інтерв'ю пізніше і вони цього не побачили і не зрозуміли, це означає тільки одне, що вони дуже, дуже глибоко і серйозно відірвані від контексту, відірвані не лише від того, що відбувається в Україні, а взагалі від контексту змін, які відбуваються з сучасними людьм. Моя думка, що вони просто так думають, а це рівень їхнього інтелектуального розвитку і все», – вважає продюсер.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських в інтервʼю російській журналістці Катерині Гордєєвій заявила, що її тіло не сприймає українську мову. Настя Каменських розповіла, що під час повномасштабного вторгнення пів року говорила виключно українською мовою. Однак повернулася до російської мови через те, що в неї зʼявилася кіста, а також вона втратила голос через українську мову.

Зауважимо, після виходу згаданого інтервʼю Настя Каменських потрапила до бази «Миротворця».

До слова, тепер продюсер Потап також пригадував в інтервʼю Україну. Зокрема, пояснював, чому залишається за кордоном та не повертається до України. Він також розповів, як їздив з України за кордон під час повномасштабного вторгнення.