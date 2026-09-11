Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Вони відірвані від реальності». Продюсер Ясинський висловився про Потапа і Каменських

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Михайло Ясинський вважає, що інтервʼю Потапа і Насті здебільшого зацікавило українську аудиторію
колаж: glavcom.ua

Михайло Ясинський назвав головний інформаційний тригер інтервʼю Потапа і Каменських

Український продюсер Михайло Ясинський прокоментував скандальне інтервʼю Потапа і Насті Каменських росіянці Катерині Гордєєвій. Він пояснив, яка цільова аудиторія артистів, та прокоментував їхні заяви, які обурили українців. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск каналу Слави Дьоміна на YouTube.

Для кого Потап і Настя записали інтервʼю

На думку Михайла Ясинського, нині Потап і Настя у пошуках аудиторії за межами України, оскільки їхній репертуар російською мовою не цікавить українців. До того ж питання прибутку залишається відкритим.

Зокрема, такі російські інтервʼюери, як Катерина Гордєєва, Ірина Шихман або Юрій Дудь, яким артисти давали інтервʼю, не мають тієї аудиторії, яка б зацікавила або принесла прибуток дуету. «Чи чи є їхня аудиторія частиною того світу, в якому вони колись заробляли дуже великі гроші? Ну, я думаю, що відповідь очевидна. Ні», – зауважив продюсер.

Михайло Ясинський вважає, що інтервʼю Потапа і Насті Катерині Гордєєвій здебільшого зацікавило українську аудиторію. Водночас, наприклад, у Росії його могли подивитися лише з цікавості.

«Я думаю, що тільки завдяки розголосу, який набуло це інтерв'ю в Україні, це можливо подивляться в Росії одні для того, щоб використовувати це у своїй пропаганді, хтось через цікавість. Немає зараз медійної мережі, через яку Потап і Настя, або будь-який популярний артист, який в тодішні довоєнні часи був популярний в Росії, але покинув її, не має зараз інструменту впливу на ту багатомільйонну аудиторію. Не має фізично. Мені здається, що це інтерв'ю побачили, насамперед в Україні. Тут є розголос. А люди, які дивляться Шихман, Гордеєву, Дудя, вони просто подивилися це і посміялися з цього, тому що це не їхні герої», – зазначив Ясинський.

Яким був головний меседж інтервʼю Потапа і Насті

Михайло Ясинський вважає, що Потап і Настя хотіли зробити головним інформаційним тригером цього інтервʼю заяву про те, що Каменських не може мати дітей.

«Я думаю, навіть вони це проговорювали і, можливо, була стратегічна думка про те, що залишити такий самий емоційний зв'язок з аудиторією, щоб її трошки, ну, пожаліли і зрозуміли як жінку. Вона сказала про те, що вона не може мати дітей. Але запам'ятали трошки інше. Про це ніхто не говорить», – сказав він. 

Читайте також: Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою

На думку продюсера, якби дует хотів би привернути увагу російської аудиторії та торкнутися теми мови, вони інакше вибудували б своє інтервʼю. Окремо Ясинський прокоментував заяви про мову та висловлювання, які торкнулися теми війни. Він зауважив, якщо артисти не зрозуміли, чому їхні слова викликали обурення в українців, тоді вони дійсно «відірвані» від реальності, в якій нині живе Україна.

«Якщо вони дивилися це інтерв'ю пізніше і вони цього не побачили і не зрозуміли, це означає тільки одне, що вони дуже, дуже глибоко і серйозно відірвані від контексту, відірвані не лише від того, що відбувається в Україні, а взагалі від контексту змін, які відбуваються з сучасними людьм. Моя думка, що вони просто так думають, а це рівень їхнього інтелектуального розвитку і все», – вважає продюсер. 

Нагадаємо, співачка Настя Каменських в інтервʼю російській журналістці Катерині Гордєєвій заявила, що її тіло не сприймає українську мову. Настя Каменських розповіла, що під час повномасштабного вторгнення пів року говорила виключно українською мовою. Однак повернулася до російської мови через те, що в неї зʼявилася кіста, а також вона втратила голос через українську мову.

Зауважимо, після виходу згаданого інтервʼю Настя Каменських потрапила до бази «Миротворця».

До слова, тепер продюсер Потап також пригадував в інтервʼю Україну. Зокрема, пояснював, чому залишається за кордоном та не повертається до України. Він також розповів, як їздив з України за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Теги: скандал Потап Михайло Ясинський Настя Каменських інтерв'ю

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що залишилося від вертикалі Борисова в одеських ТЦК
Тінь Борисова. Хто досі контролює ТЦК на Одещині
24 серпня, 09:00
Оля Полякова заявила, що не відмовляється від своїх слів
«Ніхто не змушував». Оля Полякова пояснила, чому вибачилася за «концтабір»
18 серпня, 17:09
Потап під час виступу на фестивалі Laima Rendezvous Jurmala 2026
Українці закликали позбавити Потапа звання Заслуженого артиста – петиція
29 серпня, 04:26
Велодоріжки біля Центрального залізничного вокзалу у Києві
Що не так із велосмугами біля столичного вокзалу? Нардеп спровокував нове обговорення
21 серпня, 12:50
Марцінків різко відповів на лист мера польського міста Кошалін Томаша Соберая
Польське місто висунуло дивну вимогу Івано-Франківську. Мер Марцінків відповів
23 серпня, 22:20
Настя Каменських: «Я сама хочу вирішувати, якою мовою говорити»
Настя Каменських назвала болячку, яка вчепилася до неї через українську мову
8 вересня, 15:47
Потап розповів, як їздив за кордон під час повномасштабного вторгнення
«Кожен раз це проблема». Потап пояснив, чому не повертається до України
8 вересня, 16:32
Настя Каменських, Анастасія Приходько та Світлана Лобода говорять російською мовою в публічному просторі
Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою
9 вересня, 16:03
Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня
Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня
Вчора, 05:51

Шоу-біз

Полякова записала пісню про прокурора Кропиву та його Музу (відео)
Полякова записала пісню про прокурора Кропиву та його Музу (відео)
«Вони відірвані від реальності». Продюсер Ясинський висловився про Потапа і Каменських
«Вони відірвані від реальності». Продюсер Ясинський висловився про Потапа і Каменських
«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці
«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці
«Відкрила секрет довголіття». Ексдружина Кличка Наталія Єгорова показала свою 97-річну бабусю
«Відкрила секрет довголіття». Ексдружина Кличка Наталія Єгорова показала свою 97-річну бабусю
Гуморист-воїн Віктор Розовий переніс операцію: у якому він стані
Гуморист-воїн Віктор Розовий переніс операцію: у якому він стані
Хто платить за поїздки Анджеліни Джолі до України? Акторка розкрила деталі
Хто платить за поїздки Анджеліни Джолі до України? Акторка розкрила деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua