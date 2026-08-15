«Було різко й зайве». Полякова покаялася за «концтабір»

Артистка подякувала тим, хто її зрозумів та підтримав

Співачка Оля Полякова після резонансного інтерв’ю розставила крапки над «і». Вона перепросила за своє порівняння України з концтабором. Також артистка заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру. Про це повідомляє «Главком».

«Ніякої політики, мене туди записали без мене. Я сама про це з інтернету дізнаюся. Ніяких політичних проєктів, усі ці прогнози – чиясь маячня та хвора фантазія. Ніяких партій, ніякої політики», – зауважила артистка.

❗️Співачка Оля Полякова перепросила за своє порівняння України з концтабором. Також вона заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру. pic.twitter.com/WKZZuzgCjr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2026

Також вона взялася виправдовуватися за своє порівняння України з концентраційним табором

«Це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні. А я не знаю. І це правда. Було різко і зайве», – вибачилася Полякова та подякувала тим, хто її зрозумів та підтримав.

Як розповідав «Главком», українська співачка Оля Полякова втрапила в черговий скандал після свого інтервʼю Раміні Есхакзай. Зірка висловилася про свободу слова та мобілізацію в Україні. «Ми стільки років боремося за свободу, але іноді самі заганяємо один одного в якийсь «совок», де кожен твій крок чи фото – це привід для «зради», – заявила зірка. Цими словами та окремим коментарем про роботу ТЦК співачка обурила українців.

Також колишній голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував скандал, у який втрапила співачка Оля Полякова через свої висловлювання у недавньому інтерв’ю. Експосадовець заявив, що поділяє певні «тези» артистки.