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«Було різко й зайве». Полякова покаялася за «концтабір»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Артистка взялася виправдовуватися за своє порівняння України з концентраційним табором
фото з відкритих джерел

Артистка подякувала тим, хто її зрозумів та підтримав

Співачка Оля Полякова після резонансного інтерв’ю розставила крапки над «і». Вона перепросила за своє порівняння України з концтабором. Також артистка заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру. Про це повідомляє «Главком».

«Ніякої політики, мене туди записали без мене. Я сама про це з інтернету дізнаюся. Ніяких політичних проєктів, усі ці прогнози – чиясь маячня та хвора фантазія. Ніяких партій, ніякої політики», – зауважила артистка.

Також вона взялася виправдовуватися за своє порівняння України з концентраційним табором

«Це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні. А я не знаю. І це правда. Було різко і зайве», – вибачилася Полякова та подякувала тим, хто її зрозумів та підтримав.

Як розповідав «Главком», українська співачка Оля Полякова втрапила в черговий скандал після свого інтервʼю Раміні Есхакзай. Зірка висловилася про свободу слова та мобілізацію в Україні. «Ми стільки років боремося за свободу, але іноді самі заганяємо один одного в якийсь «совок», де кожен твій крок чи фото – це привід для «зради», – заявила зірка. Цими словами та окремим коментарем про роботу ТЦК співачка обурила українців.

Також колишній голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував скандал, у який втрапила співачка Оля Полякова через свої висловлювання у недавньому інтерв’ю. Експосадовець заявив, що поділяє певні «тези» артистки. 

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Теги: Оля Полякова співачка скандал

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